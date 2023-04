Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 10 aprile | Ecco l’Almanacco

Vediamo insieme l’Almanacco del 10 aprile. Sono tanti gli avvenimenti in questa giornata, andiamo alla scoperta delle curiosità, delle notizie e dei Santi del giorno.

Santi del giorno:

San Terenzio e compagni (Martiri di Cartagine)

Sant’Ezechiele (Profeta)

San Fulberto di Chartres

Significato del nome Terenzio

Terenzio, dall’antico sabino Terentum con il significato di “delicato, tenero”. Potrebbe anche derivare dal latino ed essere legato al nome della città di Taranto.

Proverbio del giorno:

Alte o basse nell’aprile son le pasque.

Aforisma del giorno:

E’ debolezza cedere ai mali ma è follia alimentarli. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi:

1991 – Disastro Moby Prince: «Siamo incendiati! Ci è venuta una nave addosso!» Nel cuore della notte un disperato allarme arriva alla capitaneria di Porto di Livorno, che allerta i soccorsi.

Tutti in salvo gli uomini della petroliera Agip Abruzzo ma è troppo tardi per l’altra nave, ridotta ormai a un groviglio di lamiere in fiamme. A distanza di oltre vent’anni, sui fatti di quella tragica notte gravano contraddizioni e omissioni.

1925 – Fitzgerald pubblica “Il grande Gatsby”: «Così continuiamo a remare, barche contro corrente, risospinti senza posa nel passato» è l’amara riflessione con cui Francis Scott Fitzgerald conclude il suo capolavoro assoluto, Il grande Gatsby, pubblicato da Scribner’s (futuro editore di Ernest Hemingway) il 10 aprile 1925 a New York e annoverato tra i grandi classici della letteratura mondiale

Sei nato oggi?

Sei dolce, sincero e riflessivo ma qualche volta vieni assalito da tristi pensieri e ti lasci andare ad un pessimismo che non ha alcuna ragione d’essere.

Nel lavoro sei preciso e creativo e puoi riuscire egregiamente in tutte le attività che richiedono abilità manuale. In amore devi essere più deciso e non devi temere di mostrare i tuoi sentimenti, solo così riuscirai a realizzare il tuo sogno di una famiglia felice.

Celebrità nate in questo giorno:

1847 – Joseph Pulitzer: Pioniere dell’editoria della carta stampata, la sua fervida e lungimirante impresa dischiuse un nuovo orizzonte alla professione giornalistica. Nato a Makò, piccola città dell’Ungheria.

1946 – Caterina Caselli: Celebrata, per circa un decennio, come il casco d’oro della musica italiana, dalla metà degli anni Settanta opera come talent scout e dalla sua scuderia sono usciti artisti del calibro di Andrea Bocelli, Elisa, Malika Ayane, Raphael Gualazzi e dei Negramaro.

1964 – Nancy Brilli: Volto noto del piccolo e grande schermo italiano, all’anagrafe è registrata come Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli. Romana doc, debutta al cinema a vent’anni con il regista Pasquale Squitieri.

1990 – Valerio Scanu: Giovane cantante sardo, è uno dei talenti sfornati dalla “fabbrica” di Amici di Maria De Filippi. Nato a La Maddalena, in provincia di Olbia-Tempio.

Scomparsi oggi:

1919 – Emiliano Zapata: Nato ad Ayala, in Messico, è stato un capo rivoluzionario, politico e guerrigliero, protagonista insieme a Pancho Villa della Rivoluzione messicana.