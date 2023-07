Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 1° luglio | Ecco l’Almanacco

Siete per scoprire cosa di interessante ci aspetta il 1° luglio? Preparati a immergerti in un giorno pieno di santità, eventi storici affascinanti, curiosità intriganti e celebrità nate.

Santi del 1° luglio

Questa giornata è dedicata a due figure sante importanti: san Tarcisio e san Galileo Galilei. San Tarcisio, un giovane romano del III secolo, è venerato come martire. Era un coraggioso acolito che si dedicava a portare la comunione ai cristiani imprigionati durante le persecuzioni. San Galileo Galilei, invece, è uno dei più grandi scienziati della storia. Fu un astronomo, filosofo e fisico italiano del XVII secolo, noto per i suoi contributi rivoluzionari all’astronomia e per essere stato uno dei primi sostenitori del sistema eliocentrico.

Accadimenti storici

Il 1° luglio del 1863, avvenne uno degli eventi più significativi nella storia degli Stati Uniti: la Battaglia di Gettysburg. Questa importante battaglia della Guerra Civile americana durò tre giorni e segnò una svolta nella guerra, con la vittoria dell’Unione sull’Armata Confederata. Fu un momento cruciale nella lotta per l’abolizione della schiavitù e per l’unità del paese.

Ma non è finita qui! Il 1° luglio del 1967, il Canada celebrò il suo centenario con la creazione della Confederazione del Canada, un evento noto come “Canada Day”. Questa data segna l’unione delle province della Nuova Scozia, del Nuovo Brunswick e del Canada superiore e inferiore (l’odierna provincia dell’Ontario e del Quebec) in una singola entità politica. Da allora, il Canada celebra il 1° luglio come la sua festa nazionale.

Le curiosità

Sai qual è il motivo per cui l’acqua bolle a 100 gradi Celsius? Bene, il 1° luglio del 1854, lo scienziato e ingegnere francese Charles-Augustin de Coulomb scoprì che il punto di ebollizione dell’acqua è influenzato dalla pressione atmosferica. A livello del mare, l’acqua bolle a 100 gradi Celsius, ma a quote più elevate il punto di ebollizione diminuisce a causa della minore pressione atmosferica.

Celebrità nate oggi

Ci sono molti volti famosi che festeggiano il loro compleanno in questa data. Alcuni dei più noti includono la cantante britannica Princess Diana, che è nata nel 1961 e divenne una delle icone più amate e influenti del suo tempo. Inoltre, la talentuosa attrice canadese Liv Tyler, famosa per i suoi ruoli in film come “Il Signore degli Anelli” e “Armageddon”, è nata il 1° luglio del 1977.