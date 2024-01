Accadde oggi, notizie, curiosità, accadimenti storici e Santi del 18 gennaio. Ecco l’Almanacco

Ogni giorno porta con sé una ricca storia e il 18 gennaio non fa eccezione. Oggi ci immergiamo nell’almanacco di questa data, esplorando i santi venerati, le curiosità affascinanti, gli accadimenti storici memorabili e le celebrità che festeggiano il loro compleanno in questo giorno.

I Santi del 18 Gennaio

Margherita d’Ungheria: Figlia del re d’Ungheria Béla IV Margherita nacque nel 1242 in Dalmazia. Sul suo Paese prolificava da alcuni mesi l’invasione mongola comandata da Bathu, nipote di Gengis Khan e i genitori trovarono scampo nel Paese vicino.

La madre è in attesa di un erede e allora i genitori fanno un voto: “Se nascerà una bambina la affideranno a un convento per la liberazione del loro Paese”.

La condizione si verificò, così la piccola a circa 3 anni venne accompagnata al convento domenicano di santa Caterina a Veszprém. Contemporaneamente venne costruito presso Buda, appositamente per lei, un nuovo convento su un’isoletta del Danubio che più tardi verrà chiamata Isola di Santa Margherita.

A dodici anni si consacrò totalmente a una vita religiosa ascetica, fatta di letture della Bibbia, di preghiere e di divisioni, dividendo una delle grandi mistiche medievali.

Passano gli anni, cambiano le esigenze politiche e il padre, dimenticò del voto desiderandola in sposa al re Ottocaro di Boemia. Ma succede l’imprevisto. Margherita non solo rifiuta il matrimonio concordato ma prende molto sul serio la vocazione religiosa nell’ordine domenicano.

Curiosità del 18 Gennaio

Il 18 gennaio è stato designato come la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato dalla Chiesa cattolica. Questa giornata mira a sensibilizzare sulle sfide affrontate dai migranti e rifugiati in tutto il mondo, promuovendo la solidarietà e il rispetto per i loro diritti umani.

Accadimenti Storici Memorabili

Nel 1778, il celebre esploratore britannico James Cook raggiunge le isole Hawaii durante il suo terzo viaggio intorno al mondo.

Nel 1871, la Germania dell’Impero tedesco venne proclamata nel Palazzo di Versailles, segnando un momento cruciale nella storia europea.

Nel 1911, la prima trasmissione radiofonica di notizie avvenne a Filadelfia, negli Stati Uniti.

Celebrità Nate il 18 Gennaio