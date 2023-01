Accadde oggi, notizie, avvenimenti, curiosità e Santi del 26 gennaio | Ecco l’Almanacco

Almanacco del 26 gennaio. Vediamo insieme quali sono gli avvenimenti più rilevanti, le notizie, le curiosità e i Santi del giorno. In primo piano, la Chiesa celebra la Solennità di San Timoteo.

Santi del 26 gennaio

Santi Timoteo e Tito (Vescovi)

Santa Paola Romana (Vedova)

San Teogene di Ippona (Martire)

Sant’Alberico di Citeaux (Abate)

Significato del nome Timoteo

Timoteo, è un nome maschile che deriva dal greco Timoteos e significa ‘che è stimato da Dio’. L’onomastico viene festeggiato il 26 gennaio in ricordo di San Timoteo vescovo di Efeso, discepolo di San Paolo, martirizzato nell’anno 97.

Proverbio del 26 gennaio

Fare e disfare è tutt’un lavorare.

Aforisma del 26 gennaio

Il desiderio è metà della vita; l’indifferenza è metà della morte. (Kahlil Gibran)

Accadde Oggi, qualche tempo fa

1905 – Rinvenuto il diamante più grande della storia: Quando l’imprenditore Thomas Cullinan acquistò, in Sudafrica, un terreno al prezzo contenuto di 52mila sterline, non immaginava che qualche anno dopo avrebbe guadagnato tre volte tanto, dalla vendita di un tesoro nascosto lì sotto e che aspettava solo di essere portato alla luce.

Sei nato il 26 gennaio? Ecco le tue caratteristiche

I nati il 26 gennaio sono spesso decisamente aggressivi e sfacciati; la determinazione di cui danno prova nel raggiungere un obiettivo appare, in qualche caso, illimitata, la fiducia in sé stessi è sconfinata, indipendentemente da chi o che cosa minacci di intralciare i loro progetti. Devono però stare attenti a non ferire gli altri, sia in senso fisico che psicologico; sono attratti dalle situazioni “esplosive” e, quando succede qualcosa, difficilmente si trovano lontani “dal luogo del delitto”.

Celebrità nate il 26 gennaio

1925 – Paul Newman Gli occhi blu più famosi di Hollywood sono i suoi. Lui è uno degli attori più affascinanti della storia del cinema. Nato a Shaker Heights, nell’Ohio, e morto a Westport.

1961 – Daniele Luttazzi: «Questo telegiornale andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle vostre capacità mentali» è una delle sue battute più… cosmiche!

1955 – Eddie van Halen: Tra i big assoluti della chitarra, che rivisitò in chiave originale, sia nel modo di suonarla, sia per le sonorità inedite che ne derivò, facendo scuola nel genere rock ed heavy metal.

Scomparsi il 26 gennaio

1980 – Peppino De Filippo: Nato a Napoli, Giuseppe De Filippo detto Peppino è stato un maestro dell’arte di far ridere, come pochi nella storia del teatro e del cinema italiano. Attore, comico e drammaturgo tra i più amati del Novecento.