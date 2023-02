Accadde oggi, notizie, avvenimenti, curiosità e Santi del 25 febbraio | Ecco l’Almanacco

Ciao a tutti cari lettori, Oggi vogliamo parlarvi dell’Almanacco del 25 febbraio 2023 e di tutto quello che potete aspettarvi in questo giorno così speciale.

Cos’è l’Almanacco?

Innanzitutto, per chi non lo sapesse, l’almanacco è un calendario che contiene molte informazioni utili, come fasi lunari, posizione dei pianeti, ricorrenze religiose e tanto altro ancora. È un vero e proprio compagno di vita per molti di noi, e il 25 febbraio 2023 sarà un giorno pieno di avvenimenti interessanti.

Gli avvenimenti

Un giorno importante per gli amanti degli astri, perché la luna sarà in congiunzione con il pianeta Giove, offrendoci uno spettacolo celeste unico nel suo genere. Potrete osservare questa meraviglia con un telescopio, oppure semplicemente alzando gli occhi al cielo durante la notte.

Celebrità nate in questo giorno

1943 – George Harrison : Dei favolosi quattro ragazzi di Liverpool era The Quiet One, “quello tranquillo”, ma non per questo meno influente sulle tendenze giovanili dell’epoca, grazie anche al suo profondo interesse per la cultura indiana.

1866 – Benedetto Croce : Ribattezzato come il “filosofo della libertà”, è annoverato tra i più influenti pensatori del Novecento italiano e tra le voci più autorevoli del pensiero liberale europeo.

1945 – Teo Teocoli: Comico e personaggio televisivo molto popolare, attivo fin dagli anni Settanta anche a teatro e sul grande schermo. Nato a Taranto, in Puglia, Antonio Teocoli, in arte Teo