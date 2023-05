Accadde oggi, notizie, avvenimenti, curiosità e Santi del 23 maggio | Ecco l’Almanacco

In questa data ricca di avvenimenti, si celebra il coraggio di santi e martiri, si ricorda l’impatto di eventi storici significativi e si festeggiano le vite di celebrità nate oggi. Scopriamo insieme cosa rende il 23 maggio una data da ricordare.

I Santi del 23 maggio

La Chiesa cattolica commemora due santi il ​​23 maggio: San Giovanni Battista de Rossi e San Desiderio di Vienne. San Giovanni Battista de Rossi, nato nel 1698 a Voltaggio, in Italia, dedicò la sua vita all’assistenza ai poveri e ai malati. Fu un sacerdote esemplare e un membro del Terz’Ordine dei Trinitari. San Desiderio di Vienne, invece, fu un vescovo francese noto per la sua santità e per aver incontrato l’eresia a Vienne nel IV secolo.

Gli Accadimenti del 23 maggio

Il 23 maggio è stato testimone di eventi che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia. Nel 1701, durante la guerra di successione spagnola, l’esercito inglese sconfisse le forze francesi e spagnole nella Battaglia di Carpi, segnando una tappa importante nel conflitto. Nel 1934, il celebre criminale statunitense Bonnie Parker venne ucciso insieme al suo compagno Clyde Barrow in un’imboscata della polizia nella contea di Bienville, in Louisiana. Questo evento pose fine alla loro violenta e criminale carriera e li rese leggendari nella storia del crimine americano.

La strage di Capaci

La strage di Capaci fu un attentato di stampo terroristico-mafioso compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio 1992 nei pressi di Capaci (sul territorio di Isola delle Femmine) con una carica composta da tritolo, RDX e nitrato d’ammonio con potenza pari a 500 kg di tritolo, per uccidere il magistrato antimafia Giovanni Falcone. Gli attentatori fecero esplodere un tratto dell’autostrada A29, alle ore 17:57, mentre vi transitava sopra il corteo della scorta con a bordo il giudice, la moglie e gli agenti di Polizia, sistemati in tre Fiat Croma blindate. Oltre al giudice, morirono altre quattro persone: la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Vi furono 23 feriti, fra i quali gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l’autista giudiziario Giuseppe Costanza.

Le Curiosità del 23 maggio

Oltre agli accadimenti storici, il 23 maggio è associato a diverse curiosità. Ad esempio, nel 1873, venne fondata la Croce Rossa Internazionale a Ginevra, in Svizzera, dall’attivista Henry Dunant. Questa organizzazione umanitaria si è da allora dedicata a fornire soccorso e assistenza medica in situazioni di emergenza in tutto il mondo. Inoltre, nel 1939, il celebre film d’animazione “Il mago di Oz” fu proiettato per la prima volta al Grauman’s Chinese Theatre di Hollywood, diventando un classico intramontabile nel mondo del cinema.

Celebrità nate il 23 maggio

La data del 23 maggio ha dato i natali a numerose personalità famose nel mondo dello spettacolo e non solo. Fra le celebrità che festeggiano il loro compleanno in questo data speciale, troviamo l’attore americano Drew Carey, noto per il suo ruolo nella sitcom “The Drew Carey Show” e come conduttore del game show “The Price Is Right”.