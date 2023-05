Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 22 maggio | Ecco l’Almanacco

Il 22 maggio è una data ricca di significato e di avvenimenti importanti che meritano di essere celebrati e ricordati. In questa edizione dell’Almanacco, esploreremo i Santi venerati in questa giornata, ripercorreremo gli avvenimenti storici che hanno segnato questo giorno nel corso dei secoli, scopriremo alcune celebrità nate il 22 maggio e sveleremo alcune curiosità affascinanti legate a questa data.

Preparatevi a immergervi in un viaggio attraverso il tempo e le personalità che hanno lasciato un’impronta indelebile nel 22 maggio.

I Santi del 22 maggio

La Chiesa cattolica commemora due Santi il ​​22 maggio: Santa Rita da Cascia e San Quiterio di Roma. Santa Rita da Cascia, conosciuta come la “Santa delle cause impossibili”, è venerata per la sua devozione e per le sue molteplici virtù. San Quiterio di Roma fu un martire cristiano che subì il martirio durante le persecuzioni dell’imperatore romano Diocleziano. Entrambi i Santi sono ricordati per la loro fede incondizionata e la loro testimonianza di coraggio.

Accadimenti storici del 22 maggio

Il 22 maggio ha visto una serie di avvenimenti significativi nel corso dei secoli. Nel 1455, venne completata la stampa della Bibbia di Gutenberg, uno dei momenti cruciali nella storia della stampa. Nel 1802 Napoleone Bonaparte fondò l’Ordine della Legion d’Onore, un riconoscimento militare e civile che ancora oggi rappresenta uno dei più alti onori in Francia. Nel 1939, l’aeroplano Boeing 307 Stratoliner, il primo aereo passeggeri completamente pressurizzato, compì il suo volo inaugurale. Questi eventi storici sono solo alcune delle tappe salienti che hanno caratterizzato il 22 maggio nel corso dei secoli.

Avvenimenti del 22 maggio

Tra gli avvenimenti che hanno segnato il 22 maggio, spicca la firma della Convenzione di Montego Bay nel 1972. Questo trattato internazionale ha stabilito le basi per il diritto internazionale del mare, definendo i confini nazionali ei diritti delle nazioni costiere sulle risorse marine. Inoltre, il 22 maggio del 2010 è stata proclamata la Giornata internazionale della biodiversità dalle Nazioni Unite, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di preservare la diversità biologica del nostro pianeta.

Celebrità del 22 maggio

Il 22 maggio ha visto la nascita di numerose celebrità provenienti da vari campi. Tra di loro, ricordiamo l’attore inglese Sir Laurence Olivier, considerato uno dei più grandi interpreti del teatro e del cinema del XX secolo.