Accadde oggi, notizie, avvenimenti, curiosità e Santi del 22 febbraio | Ecco l’Almanacco

Ciao a tutti cari lettori! Oggi parliamo dell’almanacco del 22 febbraio, una giornata speciale che ha molte curiosità da scoprire.

Innanzitutto, il 22 febbraio è il 53° giorno dell’anno, e ci sono ancora 312 giorni fino alla fine dell’anno. Questo dato è stato importante nella storia per molte ragioni. Ad esempio, nel 1732 è nato George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti d’America, mentre nel 1964 è stato pubblicato il primo album dei Beatles negli Stati Uniti.

Curiosità legate al 22 febbraio

Ma ci sono anche tante altre curiosità interessanti legate a questo dato. Ad esempio, il 22 febbraio è il giorno dedicato alla festa della Candelora in alcune regioni dell’Italia, come il Veneto e la Lombardia. Inoltre, in alcuni paesi come gli Stati Uniti, il 22 febbraio è la Giornata Nazionale della Margherita, in onore del fiore che rappresenta l’amicizia.

Le ricorrenze della Chiesa cattolica

Si celebrano anche le Sacre Ceneri Inizio della Quaresima Introducendoci al tempo quaresimale la Chiesa propone alla riflessione dei fedeli la lettura del brano del profeta Gioele nel quale Dio rivolge al popolo di Israele un forte richiamo: «Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti»

Per gli appassionati di sport, il 22 febbraio è il giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale dello Scoutismo, una festa internazionale dedicata al movimento scout. Inoltre, per gli appassionati di hockey su ghiaccio, questi dati segnano l’inizio dei playoff della NHL, la lega professionistica nordamericana.

Ma non è finita qui! Il 22 febbraio è anche il Giorno della Tartaruga, una giornata dedicata alla conservazione delle specie di tartarughe e alla loro protezione.

Questa festa è stata istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle minacce che queste creature affrontano, come la caccia illegale e la distruzione del loro habitat.