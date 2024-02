Accadde oggi, notizie, avvenimenti, curiosità e Santi del 19 febbraio. Scopriamo l’Almanacco

Il 19 febbraio è una data ricca di eventi storici, significati culturali e festività religiose. Esploriamo insieme l’almanacco di questa giornata, scoprendo i suoi santi, gli avvenimenti storici più rilevanti, alcune curiosità interessanti e le celebrità nate in questa data.

Santi del 19 Febbraio

Beato Corrado Confalonieri: Egli era un nobile del Trecento, sposo felice di una gentildonna sua pari, e aveva un debole per la caccia. Un giorno, lungo la riva del Po giallastro, un ghiotto capo di selvaggina, ch’egli inseguiva a cavallo, circondato dai cani e dai bracconieri, cercò scampo dentro una macchia impenetrabile.

Dominato dall’impazienza e dal dispetto, l’appassionato cacciatore impartì un ordine imprudente: quello di dar fuoco alla macchia per stanare l’animale. Era estate, e nella pianura riarsa dal sole, gli uomini di Corrado non furono in grado di controllare le fiamme da loro stessi suscitate. Si sviluppò un incendio che, con l’aiuto del vento, distrusse le messi e le cascine vicine.

San Bonifacio di Lausanna: Vescovo di Lausanna nel X secolo, San Bonifacio è venerato come santo dalla Chiesa cattolica per la sua vita dedicata alla predicazione e alla difesa della fede.

Santa Geronzia: Questa santa del VI secolo visse in Spagna durante il regno dei Visigoti e dedicò la sua vita alla preghiera e alla penitenza.

Accadimenti Storici del 19 Febbraio

1473 – Copernico: Nicolò Copernico, celebre astronomo polacco, nacque in questa data. La sua teoria eliocentrica rivoluzionò la concezione del sistema solare.

1847 – La Prima Guerra dell’India: L’India britannica dichiara guerra al Sikh Impero dopo una serie di conflitti territoriali. La guerra si concluse con la sconfitta dei Sikh e l’annessione del Punjab all’India britannica.

1878 – Thomas Edison brevetta il fonografo: Thomas Edison ottiene il brevetto per il suo invento rivoluzionario, il fonografo, che consentiva la registrazione e la riproduzione del suono.

1945 – Seconda guerra mondiale: Le forze statunitensi sbarcano sull’isola di Iwo Jima, in Giappone, iniziando una delle battaglie più sanguinose del teatro del Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale.

Curiosità del 19 Febbraio

Nel mondo dello spettacolo, il 19 febbraio è stato il giorno di debutto di numerosi film, libri e opere teatrali di successo.

In alcuni paesi, il 19 febbraio è celebrato come la Giornata del Gatto, un’occasione per onorare e apprezzare questi affascinanti animali domestici.

Nel campo della scienza e della tecnologia, il 19 febbraio può essere associato a importanti scoperte, invenzioni o progressi in vari settori.

Celebrità Nate il 19 Febbraio

Millie Bobby Brown: La talentuosa attrice britannica, nota per il suo ruolo in “Stranger Things”, è nata il 19 febbraio 2004.

Smokey Robinson: Il leggendario cantante e compositore statunitense, figura di spicco del mondo della musica soul e R&B, è nato il 19 febbraio 1940.

Victoria Justice: Attrice e cantante statunitense, nota per il suo ruolo nelle serie TV “Victorious” e “Zoey 101”, è nata il 19 febbraio 1993.