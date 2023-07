Accadde oggi, curiosità, notizie, avvenimenti e Santi del 13 luglio | Ecco l’Almanacco

Il 13 luglio è una data ricca di avvenimenti. Ci sono una varietà di santi da ricordare, avvenimenti storici significativi, notizie curiose e celebrità nate o morte. In questo articolo, esploreremo l’almanacco di questa particolare giornata, gettando uno sguardo su tutto ciò che rende il 13 luglio un giorno unico.

I Santi

Il 13 luglio è un giorno ricco di festività religiose. Tra i santi più importanti celebrati in questa data troviamo Sant’Enrico, re di Baviera, noto per la sua dedizione al regno e alla difesa dei valori cristiani. Si festeggiano anche Sant’Anastasio, un martire del III secolo, e Sant’Eleuterio, un papa vissuto nel II secolo.

Avvenimenti storici

Il 13 luglio è una data che annovera numerosi avvenimenti storici di rilievo. Ad esempio, nel 1793, durante la Rivoluzione Francese, Jean-Paul Marat, uno dei leader rivoluzionari, fu assassinato nella sua vasca da bagno da Charlotte Corday. Questo evento causò un forte impatto sull’evolversi degli eventi rivoluzionari.

Inoltre, il 13 luglio 1985, si verificò una delle più grandi tragedie nella storia della musica rock: il concerto di beneficenza “Live Aid”. Questo evento epocale, organizzato da Bob Geldof e Midge Ure, vide l’esibizione di molti artisti di fama internazionale, tra cui Queen, U2 e David Bowie, con l’obiettivo di raccogliere fondi per combattere la fame in Africa.

Accadde oggi

Il 13 luglio è una data che ha visto svolgersi diversi avvenimenti di rilievo nel corso degli anni. Ad esempio, nel 1985, nel pieno della Guerra Fredda, fu firmato l’accordo tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica per il rilascio di Anatoli Shcharansky, un dissidente sovietico. Questo gesto rappresentò un importante passo avanti nel miglioramento delle relazioni tra le due superpotenze.

Inoltre, il 13 luglio 2014, la Germania si aggiudicò la Coppa del Mondo di calcio, battendo l’Argentina nella finale giocata a Rio de Janeiro, in Brasile. Fu un momento di grande gioia per la nazionale tedesca, che si laureò campione del mondo per la quarta volta nella sua storia.

Notizie curiose

Il 13 luglio non è solo una data ricca di eventi importanti, ma offre anche alcune curiosità interessanti. Ad esempio, il 13 luglio 1960, Età di Silicio, la prima enciclopedia su disco, fu registrata per la prima volta usando un computer IBM 305 RAMAC. Questo evento segnò una pietra miliare nella diffusione e nell’accesso alle informazioni, aprendo la strada alla rivoluzione digitale.

Inoltre, il 13 luglio 1988, venne lanciata la sonda spaziale sovietica Phobos 2, che aveva l’obiettivo di studiare la luna di Marte chiamata Phobos. Purtroppo, la missione ebbe un tragico epilogo quando la comunicazione con la sonda venne persa poco prima del suo arrivo su Phobos.

Celebrità nate il 13 luglio

Il 13 luglio è il giorno di nascita di numerose celebrità di fama mondiale. Tra di esse, ricordiamo il celebre attore Harrison Ford, noto per i suoi ruoli iconici come Han Solo nella saga di Star Wars e Indiana Jones. Inoltre, il cantante britannico-giapponese Yūya Matsushita e il calciatore francese Patrick Vieira sono entrambi nati in questa data.

Celebrità morte il 13 luglio

Il 13 luglio è anche la data in cui abbiamo perso alcune personalità di spicco nel corso della storia. Un esempio notevole è l’artista e pittore olandese Vincent van Gogh, deceduto nel 1890. Van Gogh è considerato uno dei più grandi pittori di tutti i tempi, nonostante abbia vissuto una vita tormentata e abbia raggiunto la fama solo dopo la sua morte.

Un’altra celebrità morta il 13 luglio è stata l’attrice e modella italiana Anna Magnani, scomparsa nel 1973. Magnani è stata una delle attrici italiane più amate e rispettate, vincendo un premio Oscar per la sua interpretazione in “La rosa tatuata”.

Aforisma del giorno

Infine, l’aforisma del giorno del 13 luglio è: “La vita è un’avventura audace o niente affatto.” Questa citazione, attribuita alla scrittrice e attivista Helen Keller, ci invita a cogliere ogni giorno come un’opportunità unica e a non temere di affrontare nuove sfide con coraggio e audacia.