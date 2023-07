Accadde oggi, avvenimenti, notizie, curiosità e Santi del 7 luglio | Ecco l’Almanacco

Il 7 luglio è una dato molto importante. In questa data, nel corso dei secoli, sono successi accadimenti storici di rilievo, celebrazioni religiose e la nascita di personalità di grande spessore. Scopriamo insieme cosa è successo negli anni il 7 luglio!

I Santi

Il 7 luglio la Chiesa cattolica celebra i Santi: Claudio, Fermiano, Benedetto XI e la Beata Antonia di Firenze. Questi santi e beati hanno lasciato un’impronta significativa nella storia religiosa e spirituale, essendo stati esempi di virtù e devozione.

Gli avvenimenti

Il 7 luglio è stato testimone di numerosi avvenimenti storici che hanno segnato il corso del mondo. Nel 1456, ad esempio, si concluse la Battaglia di Belgrado, che vide le forze cristiane sconfiggere l’esercito dell’Impero ottomano, salvando così l’Europa dall’invasione. Inoltre, il 7 luglio 1928 venne inaugurata la stazione radio KDKA a Pittsburgh, Pennsylvania, negli Stati Uniti, segnando l’inizio dell’era delle trasmissioni radiofoniche.

Notizie curiose

Il 7 luglio 1981, il principe Carlo d’Inghilterra e Lady Diana Spencer annunciarono il loro fidanzamento, dando inizio a una delle storie d’amore più famose e iconiche del secolo scorso. Inoltre, il 7 luglio 2007, l’antica città di Petra, in Giordania, fu eletta una delle Nuove Sette Meraviglie del Mondo, riconoscendo così la sua bellezza e importanza storica.

Celebrità nate il 7 luglio

Il 7 luglio è il giorno di nascita di molte personalità di spicco nel mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura. Tra le celebrità nate in questa data, ricordiamo il regista italiano Ettore Scola, il musicista statunitense Ringo Starr, il celebre attore britannico Kevin Bacon e il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo, che ha raggiunto la vetta del calcio mondiale grazie alle sue straordinarie abilità.

Celebrità morte il 7 luglio

La storia registra anche la scomparsa di personalità di grande rilievo il 7 luglio. In questa data, nel 1543, morì il celebre astronomo polacco Niccolò Copernico, noto per aver sviluppato la teoria eliocentrica che rivoluzionò la comprensione dell’universo. Inoltre, nel 1971, ci lasciò il poeta e drammaturgo francese Paul Valéry, considerato uno dei più grandi scrittori del suo tempo.

Accadimenti storici

Il 7 luglio 1946, l’intero Regno Unito si recò alle urne per votare in un referendum sull’opportunità di mantenere o abbandonare la monarchia e istituire una repubblica. La maggioranza dei britannici scelse di mantenere la monarchia, confermando la figura del re come capo di Stato. Questo evento segnò una pietra miliare nella storia costituzionale britannica.

L’aforisma del giorno

“Ama la verità, ma perdona l’errore.” – Voltaire