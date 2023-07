Accadde oggi, avvenimenti, curiosità, notizie e Santi dell’11 luglio | Ecco l’Almanacco

L’11 luglio è una data che offre una moltitudine di eventi storici, santi da ricordare, notizie curiose e celebrità nate o morte. In questo articolo, esploreremo l’almanacco di questa particolare giornata, gettando uno sguardo su tutto ciò che rende l’11 luglio un giorno unico.

Santi

L’11 luglio è il giorno dedicato a diversi santi. Uno di essi è San Benedetto, noto come il fondatore dell’ordine benedettino e considerato il patrono d’Europa. San Benedetto ha lasciato un’impronta indelebile nella storia religiosa, e la sua figura continua ad essere celebrata in tutto il mondo.

Avvenimenti storici

L’11 luglio è una data che ha visto svolgersi una serie di avvenimenti storici di rilievo. Ad esempio, nel 1302 venne firmato il Trattato di Caltabellotta tra il Regno di Napoli e il Regno di Aragona, che pose fine ad una lunga guerra tra i due stati italiani.

Inoltre, nel 1798 ebbe luogo la Battaglia di Aboukir, durante la quale la flotta britannica sconfisse quella francese, portando alla fine del controllo francese sull’Egitto. Questo evento ebbe un impatto significativo sulla storia della regione e delle potenze coloniali europee.

Notizie curiose

L’11 luglio ci offre anche alcune notizie curiose che meritano di essere menzionate. Ad esempio, nell’11 luglio 1979 fu presentato il Walkman, il celebre lettore musicale portatile della Sony che ha rivoluzionato il modo in cui ascoltiamo la musica. Questo innovativo dispositivo ha aperto la strada alla diffusione di lettori musicali portatili e ha influenzato il settore dell’intrattenimento per decenni.

Inoltre, l’11 luglio 1962 l’attrice Marilyn Monroe morì a soli 36 anni. La sua morte prematura ha lasciato un’impronta duratura nel mondo del cinema e ha alimentato numerose teorie e speculazioni che circondano la sua vita e la sua morte.

Celebrità nate l’11 luglio

L’11 luglio è stato anche il giorno in cui sono nate diverse celebrità di spicco. Tra queste vi è l’attore britannico Tom Hanks, nato nel 1956, vincitore di numerosi premi Oscar e noto per le sue interpretazioni memorabili in film come “Forrest Gump” e “Philadelphia”. La sua versatilità e talento lo hanno reso una delle figure più amate e rispettate di Hollywood.

Un’altra celebrità nata l’11 luglio è il cantante e musicista inglese Alessia Cara. Salita alla ribalta con il suo singolo di successo “Here” nel 2015, Alessia Cara ha conquistato il pubblico con la sua voce unica e le sue canzoni toccanti, diventando una delle voci più apprezzate della sua generazione.

Celebrità morte l’11 luglio

L’11 luglio è stato anche il giorno in cui abbiamo perso alcune celebrità di rilievo. Nel 1966, morì Montgomery Clift, uno degli attori più talentuosi della sua epoca, noto per le sue interpretazioni in film come “A Place in the Sun” e “From Here to Eternity”. Clift ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del cinema e la sua morte ha rappresentato una grande perdita per l’industria.

Inoltre, l’11 luglio 2014, il mondo del calcio ha perso una delle sue leggende, Alfredo Di Stéfano. Questo straordinario calciatore argentino-spagnolo è stato uno dei giocatori più influenti nella storia del Real Madrid, contribuendo alla vittoria di cinque Coppe dei Campioni consecutive. Di Stéfano è stato un’icona del calcio mondiale e il suo contributo al gioco rimarrà per sempre indimenticabile.

L’aforisma del giorno

Per concludere, vogliamo condividere con voi un aforisma ispiratore per l’11 luglio:

“La storia ci insegna che nulla è definitivo, che tutto può cambiare e che nessuna sconfitta è eterna. L’11 luglio ci ricorda che ogni giorno porta con sé nuove opportunità e che il coraggio di affrontare le sfide può portarci verso un futuro migliore“.