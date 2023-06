Abusi nell’area della Costa Infreschi e della Masseta: scatta l’ordine di abbattimento

Nuovi abusi edilizi sul territorio cilentano. I carabinieri Parchi, stazione di San Giovanni a Piro, hanno accertato la realizzazione di abusi edilizi nel territorio comunale di Camerota. Questa volta le contestazioni riguardano un manufatto adibito a ristoro con struttura portante composta di 3 pareti perimetrali in pietra e quella posteriore in laterizi, copertura a falde e adiacente wc in legno.

Le contestazioni

L’opera, di circa 18 metri quadrati ha nelle pertinenze una pavimentazione in calcestruzzo di circa 15 metri quadri, un pergolato sormontato da cannucce, tavoli, sedie e terrazzamenti.

Le opere ricadono in zona A1 del Parco e nella Zona a Protezione Speciale della Costa tra Marina e Policastro Bussentino, nel Sic (Sito di Importanza comunitaria) denominato Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta.

Il provvedimento del Parco

Stando a quanto rivelato dai carabinieri dei Parchi e appurato dall’Ente, le opere sarebbero state realizzate in assenza del necessario nulla del Parco. Per questo il direttore Romano Gregorio ha disposto l’ordine di demolizione delle opere abusive. In caso contrario si procederà all’acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente.