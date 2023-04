Abusi edilizi in area Parco: scatta l’ordine di abbattimento

Opere abusive individuate nel Comune di Castellabate: i carabinieri forestali della stazione Parco di Castellabate hanno scoperto la realizzazione di abusi edilizi nella località di Cenito. Gli uomini della locale stazione contestano alcuni lavori, tra cui muri in cemento armato per una lunghezza di circa 250 metri, un cancello carrabile e pedonale, un cancello scorrevole in ferro, pavimentazione in calcestruzzo per un’area di circa 300 mq. e la pulizia completa dell’area pertinenziale al fabbricato attraverso il taglio della vegetazione e della preesistente alberatura, che ha interessato una superficie di circa 1.250 mq.

Abusi edilizi: le contestazioni

Le opere abusive sono state realizzate in un’area che ricade nella zona C1 della perimetrazione definitiva del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in assenza del Nulla Osta del Parco stesso. Di conseguenza, l’Ente ha emesso un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

Le indagini

L’operazione che ha portato all’ordinanza è stata svolta dai militari forestali in sinergia con l’Ente Parco e con il supporto dell’Ufficio Tecnico di Castellabate.

La scoperta delle opere abusive e la successiva ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi rappresentano un importante passo avanti nella tutela del territorio e dell’ambiente.