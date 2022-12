Alluvione Castellabate, istituito un ufficio tecnico temporaneo per supportare la popolazione

L’amministrazione comunale di Castellabate, guidata dal sindaco Marco Rizzo, fa sapere che con Delibera di Giunta si è istituito un ufficio speciale strategico temporaneo per definire tutti i procedimenti tecnico-amministrativi relativi agli interventi dopo l’alluvione che ha colpito il centro cilentano il 19 e 22 novembre.

Si è pensato, infatti, di creare un ufficio ad hoc per supportare e assistere la cittadinanza in modo concreto in questa delicata fase di ricostruzione e di difficiltà. Un ufficio che permetterà di avviare interventi al fine di mettere in sicurezza l’intero territorio comunale colpito da dissesti e criticità.

Ma di cosa si occuperà questa struttura?

Essenzialmente, la struttura riuscrà a gestire pratiche di indennizzo e relative banche date per redigere ordinanze e decreti inerenti l’evento che ha colpito Castellabate e a gestire, altresì, le pratiche di assistenza alla popolazione, alla concessione di contributi.

Inoltre, le condizioni meteo avverse, hanno apportato gravi danni alle attività produttive, alle aziende zootecniche e al patrimonio edilizio.

A questo proposito, il Comune ha fatto richiesta del riconoscimento di stato di calamità naturale che è, sicuramente, il primo grande step per la completa ripresa di Castellabate

Ecco come inviare segnalazioni

Tutti i cittadini che hanno subito danni, potranno inviare la segnalazione entro le ore 12:00 del 19 dicembre attraverso le seguenti modalità:

inviando una pec all’indirizzo comune.castellabate@pec.it

una mail a protocollo@comune.castellabate.sa.it

consegna a mano presso l’ufficio protocollo in Piazza Lucia

spedizione postale all’indirizzo Comune di Castellabate- Piazza Santa Lucia 84048

Le segnalazioni verranno utilizzate solo ai fini della ricognizione e non costituiscono un risarcimento automatico dei danni subiti.