Abbonamenti a Sky in dono ai detenuti nel carcere di Fuorni

Abbonamenti a Sky per i detenuti del carcere di Fuorni. È l’iniziativa dei calciatori della prima squadra della Salernitana. A comunicarla è la stessa società granata. Grazie a questa donazione, si legge in una nota, i detenuti avranno la possibilità di seguire i match della squadra cittadina e di supportarla.

L’iniziativa

La decisione di donare degli abbonamenti a Sky ai detenuti della Casa Circondariale di Salerno, era arrivata proprio dall’istituto penitenziario ed è stata realizzata con il supporto di don Roberto Faccenda, cappellano della formazione salernitana.

Il campionato

I calciatori granata, quindi, avranno dei tifosi in più in questo sprint salvezza di fine campionato. Domenica c’è già una sfida importantissima, quella con il Verona, terz’ultimo in classifica. La Salernitana è invece sedicesima a 21 punti, a +7 sugli scaligeri.

La formazione di Nicola dovrà provare a conquistare dei punti salvezza per rilanciarsi e provare a trovare stabilità dopo un cammino che è stato fin ora altalenante. Nell’ultimo match la Salernitana è stata sconfitta con un netto 3 a 0 all’Arechi dalla Juventus; nella precedente trasferta, invece, aveva espugnato il Via del Mare di Lecce conquistando 3 punti essenziali proprio per la lotta salvezza nella quale sono immischiati anche i salentini che occupano la quattordicesima posizione in Serie A con 23 punti.