AAA… Comune vende edificio scolastico. Potrà essere utilizzato per attività turistiche o commerciali

Il Comune di Serramezzana, ha avviato l’iter per il lancio di un’asta pubblica, prevista per il 10 luglio, finalizzata all’acquisto dell’ex scuola sita in Via Europa. Il valore di mercato dell’immobile si attesta sui 159,087,96 €

Modalità di presentazione dell’offerta

Il tipo di asta pubblica si basa un tipo di procedimento che vede offerte segrete a cui possono partecipare tutti i cittadini. Esse, dovranno essere in aumento rispetto al prezzo di base di gara, pari a 159,087,96 € e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Gli interessati, dovranno consegnare istanza in busta chiusa, siglata sui lembi e indirizzata all’ufficio tecnico del Comune di Serramezzana, entro e non oltre le ore 17 del 30 giugno.

L’edificio

L’ex scuola di Serramezzana, posta in Via Europa è caratterizzata da una superficie interna di circa 197,00 mq e da un ampio cortile esterno, composta da 1094,00 mq e un annesso cortile. Il fabbricato, una volta acquistato, potrà essere trasformato solamente in attività turistico-ricettive o commerciale. Tale vincolo è previsto per una durata minima di 10 anni dall’atto di compravendita.