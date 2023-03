AAA… Comune del Cilento cerca sponsor per il Cineteatro

Il Comune di Agropoli cerca sponsor per il cineteatro Eduardo De Filippo. Dando seguito ad una delibera dell’amministrazione comunale risalente al luglio scorso, gli uffici comunali hanno scelto di individuare sponsor che vogliano promuovere l’immagine della propria azienda.

Le info utili

Gli sponsor appariranno durante le proiezioni cinematografiche e sui monitor presenti nel foyer.

Verranno trasmessi dei video pubblicitari.

“Lo scopo della sponsorizzazione è la realizzazione di maggiori economie di bilancio”, fanno sapere da palazzo di città. Dall’Ente, inoltre, precisano che gli sponsor avranno un doppio vantaggio: deducibilità dei costi connessi alla sponsorizzazione e diritto ad una forma di pubblicità non esclusiva.

I costi

Vanno da 50 a 3000 euro. Il prezzo massimo prevede proiezioni in sala e proiezioni video sui monitor del foyer oltra alla possibilità di utilizzare gratuitamente per due volte la sala del cineteatro. Il prezzo minimo, invece, è per le proiezioni sul solo foyer per un mese.

Le offerte possono pervenire al Comune in qualsiasi momento della stagione cinematografica. Qualora il numero di richieste superi lo spazio disponibile si terrà conto dell’ordine di presentazione delle domande. Sul sito dell’Ente è presente la modulistica necessaria contenente anche le caratteristiche dello spot.