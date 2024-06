A Vatolla una nuova area fitness outdoor

Oggi, 26 giugno, sono stati completati a Perdifumo i lavori di realizzazione di una nuova area fitness promossa dall’Amministrazione comunale. L’intervento ha interessato lo splendido viale di Via Scienza Nuova a Vatolla, completandolo con un’area sportiva di circa 80 metri quadrati.

L’area fitness outdoor è stata realizzata con l’installazione di attrezzature sportive all’avanguardia per favorire l’attività fisica all’aperto.

La nuova area fitness di Vatolla

Tra le attrezzature disponibili ci sono step 20 , 40 e 60 cm, hand bike + thai chi, spinners inclusive macchina inclusiva con due postazioni per allenamento cardiovascolare e tonificazione con bici per le braccia da un lato e volani di rotazione dall’altro, il circuito fitrig xs 8 utilizzatori – pull up bars 3 altezze, panca reclinata addominali, step, spalliera svedese, spalliera verticale, monkey bars, barre parallele, anelli. Per 8 utilizzatori contemporanei, barre parallele basse, sbarra push ups 3 altezze, barre per tricipiti, step machine, e altro ancora.

Un’ampia gamma di attrezzature che copre le esigenze di diverse categorie di utenti, dai giovani agli anziani e alle persone con disabilità.

Il circuito fitness non solo offre un’opportunità per l’attività fisica, ma è stato progettato seguendo le normative vigenti e include segnaletica esplicativa con QR Code per accesso a video tutorial dettagliati sull’utilizzo delle attrezzature.

Il Sindaco Vincenzo Paolillo auspica che questa nuova struttura venga utilizzata con rispetto, incoraggiando la comunità a fruire di questa risorsa per una sana e piacevole attività fisica.

Con l’inaugurazione di questa area fitness, lo splendido viale diventa un punto di incontro per gli amanti dello sport all’aperto, contribuendo al benessere di tutta la comunità.