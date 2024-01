Domenica 14 gennaio, doppio appuntamento per donare il sangue: a Vallo della Lucania e a Capaccio Paestum

L’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento continua con impegno la sua missione di organizzare giornate dedicate alla donazione di sangue.

L’appuntamento per domenica 14 gennaio

L’appuntamento è fissato per domenica 14 gennaio presso il centro trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove sarà possibile donare il sangue dalle ore 8:30 alle ore 13:00. Inoltre, è aperta la possibilità di effettuare donazioni anche nei giorni dal lunedì al sabato.

Il ruolo cruciale delle donazioni

La crescente richiesta di sangue e prodotti ematici sottolinea l’importanza di questo gesto altruistico e generoso, capace di preservare numerose vite umane. Una singola donazione può essere di aiuto a più di una persona in situazioni di pericolo.

La donazione di sangue assume un ruolo cruciale, specialmente in contesti come emergenze mediche, incidenti gravi o interventi chirurgici complessi, dove si registra spesso una rapida e significativa perdita di sangue. La tempestività delle riserve ematiche può fare la differenza tra la vita e la morte per i pazienti. Tuttavia, le banche del sangue possono trovarsi ad affrontare carenze di specifici gruppi sanguigni, rendendo difficile garantire tempestivamente il sangue necessario ai pazienti in situazioni di emergenza.

Un atto fondamentale

Le donazioni di sangue rappresentano un atto fondamentale per salvare vite umane e garantire assistenza medica a coloro che ne hanno bisogno. La generosità e l’altruismo dimostrati assumono un’importanza cruciale, considerando che il sangue è un bene inestimabile e irrinunciabile, essenziale in diverse circostanze come interventi chirurgici, trattamenti per malattie gravi, incidenti traumatici e situazioni complesse legate alla gravidanza o al parto. Senza un costante flusso di donazioni di sangue, molte persone non sarebbero in grado di affrontare tali sfide e sopravvivere.

Solidarietà che unisce

Ogni donazione di sangue può avere un impatto positivo sulla vita di più di una persona. Solo attraverso donazioni regolari e un adeguato approvvigionamento di sangue si può essere preparati in modo efficace per affrontare tali situazioni.

In questo modo, i donatori manifestano un gesto di solidarietà che unisce le persone in un unico obiettivo condiviso: aiutare il prossimo e preservare vite umane. Donare il sangue diventa così un atto fondamentale che, oltre a permettere il monitoraggio del proprio stato di salute, ha un profondo impatto sulla vita degli altri, offrendo un contributo inestimabile per salvare vite umane.

Capaccio Paestum

Domenica 14 gennaio anche a Capaccio Paestum si terrà una giornata dedicata alla donazione del sangue. L’iniziativa, dal motto “Una goccia per te, una vita per qualcun altro”, è organizzata da Avis e si svolgerà in piazza Santini dalle ore 8 alle 12.