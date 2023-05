A Vallo il cinquantenario dell’idea “Parco”: l’occasione la II Edizione di Volumi | VIDEO

II Edizione di Volumi, spazio ai libri a Vallo della Lucania. Venerdì 26 e Sabato 27 maggio, il Palazzo della Cultura della Città sarà un punto di riferimento, d’incontri e confronti tutti incentrati su tematiche culturali di vario genere.

Volumi è un’iniziativa che partendo da attività legate al mondo dei libri, come reading, presentazioni, laboratori, tende a riunire personalità ed intelligenze nostrane per dialogare sulle potenzialità, peculiarità ed eccellenze culturali del Cilento.

La seconda edizione di Volumi, sarà l’occasione per ricordare il cinquantenario dalla nascita dell’idea di un Parco Nazionale, come istituzione in grado di abbracciare tutto il territorio a sud della Provincia di Salerno. Un’idea concepita nel 1973, in occasione del convegno internazionale di Castellabate sui parchi costieri mediterranei .

Cinquant’anni dal Parco

Nell’ambito del convegno, nacque l’idea di “preservare una delle più interessanti aree del mediterraneo, nella prospettiva di proteggere l’habitat e di svilupparne le potenzialità socio-economiche”- ricorda il sindaco di Vallo della Lucania Antonio Sansone. Un’idea destinata a far diventare il Cilento, in tempi relativamente brevi, come allora ebbe a dire il Vice Presidente della Regione Roberto Virtuoso, il“giardino d’Europa”.

Da lì alla Legge quadro che istituì il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, solo in seguito venne aggiunto Alburni, varie istanze volte ad istituire le aree protette, l’autonomia del territorio come una sorta di Provincia Verde, il riconoscimento UNESCO nel 1998 che ha decretato l’area patrimonio immateriale dell’umanità.

Volumi II Edizione

La II edizione di Volumi, si aprirà proprio in memoria di quel lontano 1973, mettendo varie personalità a confronto, fra queste, l’ideatore dell’ente Parco, Nunzio Di Giacomo, il Presidente Giuseppe Coccorullo, l’ex sindaco della Città Antonio La Gloria, i primi cittadini di Vallo della Lucania, Antonio Sansone e di Castellabate Marco Rizzo ed fra gli altri il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri.