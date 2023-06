A Vallo della Lucania svelato il quadro di San Pantaleone: inizia il mese dei festeggiamenti dedicati al patrono

Sono iniziati ufficialmente i festeggiamenti in onore di San Pantaleone, patrono della città di Vallo della Lucania e compatrono dell’omonima diocesi assieme a San Costabile Geltilcore.

Il 27 giugno di ogni anno, l’alzata del quadro raffigurante il santo nel Corso De Mattia, che porta alla Cattedrale dedicategli, apre di fatto un mese di celebrazioni ed eventi che culmineranno nei solenni festeggiamenti del 27 luglio.

La storia

La svelatura del quadro, è un momento particolarmente sentito dalla comunità vallese, devotissima al santo medico e martire Pantaleone, un rito iniziato nel 1952 ,come riporta il Comitato Festa:

“Quell’anno la Cattedrale era chiusa perché interessata dai lavori di restauro e abbellimento voluti dal vescovo Savarese in occasione delle celebrazioni per il 1° centenario dell’istituzione della diocesi vallese, programmati per il successivo mese di ottobre. La festa, di conseguenza, si sarebbe svolta tutta nella chiesa di S. Maria delle Grazie, che non era ancora divenuta una parrocchia (ma aveva un rettore, mons. Guglielmotti). Interessante il fatto che allora il quadro si esponesse in piazza, non è specificato quale ma è verosimile fosse la piazza principale, cioè il luogo di massima evidenza in paese. È la prima traccia documentaria di questa tradizione che fa iniziare la festa per il Protettore un mese prima del 27 luglio. Non sappiamo se fosse già in uso il quadro realizzato dal pittore Vito Formisano, né se l’esposizione in piazza fosse un’eccezione di quell’anno dovuta al fatto che i festeggiamenti si tennero nella chiesa della Madonna”.

Grande partecipazione

Nella giornata di ieri, dopo la novena dedicata alla Madonna della Grazie, che sarà festeggiata il 2 di luglio, l’attesa “alzata del quadro” in corso De Mattia. Sempre nutrita la folla di fedeli che non hanno fatto mancare momenti di emozione e commozione, dopo lo svelamento del quadro, accompagnato anche da uno spettacolo pirotecnico. Quest’anno, a Vallo della Lucania, i solenni festeggiamenti della Madonna delle Grazie e di San Pantaleone saranno officiati per la prima volta dal nuovo vescovo Sua Eccellenza Calvosa, insediatosi nella Diocesi di Vallo della Lucania, appena una settimana fa.