A Vallo della Lucania giornate dedicate alla prevenzione dei tumori a testa e collo: ecco quando

Dal 18 al 22 settembre 2023 torna la Make Sense Campaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo; Saranno oltre 130 i centri che, in quella settimana in Italia, organizzeranno giornate di diagnosi precoce gratuite, ad accesso libero o su prenotazione, tra cui l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania diretta dal dott. Giovanni Rodio.

Prevenzione tumori a testa e collo: le iniziative

In Italia la campagna porta il nome di “Hai la testa a posto?”; a promuoverla AIOCC, Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica, con il patrocinio tra gli altri della FNOMCeO. In oltre 130 centri medici italiani sono previste giornate di diagnosi precoce ad accesso libero senza prenotazione, per condividere l’importanza della diagnosi precoce.

Campagna di prevenzione a Vallo della Lucania: i giorni dedicati

Coinvolto anche l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Presso l’ambulatorio dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria del nosocomio cilentano sarà possibile accedere dalle 10 alle alle 12 (lunedì, martedì, giovedì e venerdì) o dalle 16 alle 18 (Martedì, e Mercoledì).

Gli obiettivi principali sono: educare alla consapevolezza e alla prevenzione della malattia sia i pazienti sia i professionisti sanitari; promuovere la comprensione dei segni e dei sintomi della malattia; incoraggiare un ricorso tempestivo al medico per una diagnosi precoce; migliorare la cura dei pazienti, che, se adeguatamente supportati in tutte le fasi del loro percorso di cura, possono ambire alla più alta qualità di vita possibile per questa malattia.