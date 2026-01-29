A Stio la musica e lo sport si fondono: corsi gratuiti per i giovani talenti del domani

Il comune di Stio si prepara a trasformarsi in una vera e propria palestra di vita e creatività. L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giancarlo Trotta, ha ufficialmente lanciato il progetto “La musica e lo sport: un solo cuore”, un programma di attività extrascolastiche totalmente gratuite pensato per i giovanissimi cittadini.

L’iniziativa non è solo un servizio alle famiglie, ma un investimento diretto sul futuro della comunità. In collaborazione con l’I.C. Vallo Novi, il Comune punta a offrire ai ragazzi del Plesso “Lettieri” uno spazio dove il divertimento si intreccia con la formazione del carattere e del talento.

Le attività disponibili per i ragazzi

Il programma è suddiviso in base alla fascia d’età per garantire un approccio didattico mirato e coinvolgente:

Sport (dai 6 ai 10 anni) : I piccoli atleti potranno scegliere tra il dinamismo del calcio e il gioco di squadra del basket, ideali per sviluppare coordinazione e spirito di gruppo.

: I piccoli atleti potranno scegliere tra il dinamismo del calcio e il gioco di squadra del basket, ideali per sviluppare coordinazione e spirito di gruppo. Musica (dai 10 ai 13 anni): Per chi sente il richiamo delle note, è previsto un corso di chitarra dedicato ai ragazzi più grandi, un’occasione per esplorare la propria sensibilità artistica sotto la guida di insegnanti qualificati.

Come partecipare e scadenze

Tutte le lezioni si terranno presso il Plesso scolastico R. Lettieri di Stio. Per partecipare, i genitori dovranno presentare la domanda di iscrizione entro e non oltre le ore 14:00 del 12 febbraio 2026.

Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito istituzionale del Comune o presso l’Ufficio Protocollo. La documentazione può essere inviata comodamente tramite PEC o posta elettronica ordinaria agli indirizzi indicati nel bando ufficiale.

In un’epoca in cui le attività pomeridiane hanno spesso costi proibitivi, Stio sceglie la strada dell’inclusione, ricordando che il diritto allo sport e alla musica deve essere alla portata di ogni bambino.