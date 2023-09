A Sassano ritorna la Corsa Podistica delle Sette Cappelle nella meravigliosa Valle delle Orchidee

Ritorna come di consueto, giunta alla 14esima edizione, la Corsa podistica delle Sette Cappelle a Sassano.

La gara podistica: i dettagli

La gara, nata nel 2022, si sonda su un percorso di 12 km. Sarà preceduta da competizioni podistiche dedicate ai bambini e ragazzi di età compresa i 5 e 15 anni, tutti accomunati dal piacere di stare insieme e di scoprire pian piano l’amore per lo sport praticato, magari seguendo l’esempio degli ottimi corridori che si contenderanno il success.

Il tradizionale connubio tra sport e fede

La corsa non rinnoverà soltanto il tradizionale connubio tra sport e fede, omaggiando le 7 chiese presenti sul territorio cittadino, ma onorerà anche la memoria di due cittadini di Sassano, Rosaria Trotta e Franco Merola, con altrettanti premi speciali riservati alla vincitrice della prova femminile e al primo atleta del posto. In palio anche il trofeo «La corsa è vita», destinato al più anziano in gara.