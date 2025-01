A Sassano la “Giornata di visita all’Ecomuseo della Valle delle orchidee”

L’Eco-museo della Valle delle orchidee di Sassano ha ospitato l’incontro tra l’Osservatorio sulla Geo Biodiversità del Consiglio regionale della Campania e gli studenti dei due gli istituti comprensivi “Giovanni Falcone” di Sassano e “Camera” di Sala Consilina, premiati con il riconoscimento di “Custodi della biodiversità” per l’impegno nella realizzazione di progetti legati alla tutela e valorizzazione dell’ambiente.

“L’Osservatorio della Geo Biodiversità del Consiglio regionale della Campania ha come obiettivo principale quello di far conoscere il nostro straordinario patrimonio ambientale legato alla biodiversità – ha dichiarato Tommaso Pellegrino, consigliere regionale e Presidente dell’Osservatorio. Siamo tra le regioni più importanti al mondo in termini di ricchezze paesaggistiche, ambientali e culturali. Il primo passo lo abbiamo compiuto all’Ecomuseo di Sassano con le scuole che si sono contraddistinte per la realizzazione di progetti legati all’ambiente. Oggi lanciamo una grande campagna destinata a tutti gli istituti campani. In occasione della Giornata mondiale della Biodiversità, che si terrà il prossimo 22 maggio, invitiamo tutte le scuole della Campania a segnalarci i loro progetti inviandoli all’indirizzo email: osservatorio.biodiversita@cr.campania.it I lavori ritenuti più meritevoli saranno premiati nella sede del Consiglio regionale”.

Presente all’incontro Romano Gregorio, direttore del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: “La conoscenza della biodiversità è un elemento essenziale per promuovere il territorio. In quest’area vantiamo una ricchissima biodiversità con circa 1800 specie floristiche di cui il 10% sono specie endemiche o rare. Questo dà il segno del lavoro che dobbiamo attuare per valorizzare questo tesoro e l’iniziativa odierna, che si apre al mondo della scuola, ci accompagnerà fin al 22 maggio con la premiazione dei progetti più meritevoli”.

Ai ragazzi il messaggio dell’amministrazione comunale: Gaetano Spano, assessore alla Comunità montana Vallo di Diano che ha sottolineato come “Si parla tanto di green deal e gli indici focali sono proprio la valorizzazione biodiversità e la sostenibilità ambientale. Partiamo da questo per dare un messaggio ai nostri giovani affinchè rispettino la natura comprendendone anche il valore per il nostro territorio”; Pio Biancamano, assessore allo Sport del comune di Sassano ha ricordato come: “La Festa della Valle delle orchidee da 20 anni è un evento centrale per la nostra comunità che rientra anche nei grandi eventi della Regione Campania. Un’occasione per promuovere questo luogo e i nostri asset vincenti come la dieta mediterranea e le bellezze paesaggistiche”.

La giornata

A guidare gli studenti tra le meraviglie dell’Ecomuseo Nicola Di Novella, naturalista e direttore del Museo delle erbe di Teggiano e componente del Consiglio dell’Ecomuseo di Sassano: “Conoscere le bellezze del territorio vuol dire prima studiarle. Ho condotto per anni studi sulla Valle delle orchidee insieme all’Orto botanico di Napoli e con l’Università Federico II. Adesso andiamo verso il futuro perchè gli studi non finiscono mai nei luoghi poco esplorati con il compito di portare all’attenzione di tutti queste ricerche”. Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa da Patrizia Giovanna Pagano, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Giovanni Falcone” di Sassano: “Il rispetto del territorio è una prospettiva centrale per la nostra scuola perché rientra nella missione di costruire una corresponsabilità educativa dei ragazzi che li porti a conoscere e rispettare l’ambiente in cui vivono”.

Un segnale forte anche per Amalia De Maio, docente istituto comprensivo “Camera” di Sala Consilina: “Dobbiamo indurre i nostri alunni ad adottare comportamenti virtuosi a scuola e a casa, non dimenticando i temi degli sprechi e della buona alimentazione. Sono i cittadini del futuro ed è compito nostro prepararli a costruire un pianeta migliore”. Presente all’iniziativa Francesco Bellomo, consigliere del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Tra le curiosità della giornata la tradizionale ‘merenda’ a base di pane e olio del Cilento offerta a tutti i partecipanti come invito ad avere cura dell’alimentazione da parte del Presidente Pellegrino: “La merenda ai nostri figli facciamola fare con pane e il nostro olio, il migliore al mondo, ricco di anti-ossidanti, eliminando le troppe merendine e puntando su un’alimentazione sana per avere della loro salute quando saranno adulti”.