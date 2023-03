A Sanza si inaugura una la sezione del centro-destra dedicata a “Felice Giudice”

Domani, mercoledì 18 marzo, a Sanza si terrà un evento politico molto importante: l’inaugurazione della sezione “Sanza Centro-Destra” intitolata a “Felice Giudice”, figura molto amata e rispettata nel territorio.

L’appuntamento è previsto per le ore 18:00 in via Piaggio e promette di essere un momento di grande interesse per tutti i cittadini che si riconoscono nella politica di centro-destra.

Gli interventi

La serata sarà aperta dagli interventi del Presidente dell’Associazione “Sanza Centro-Destra”, Vito Fico, il quale introdurrà il tema della serata: il futuro del centro-destra nelle aree spente. Seguiranno gli interventi dell’Onorevole della Lega, Attilio Pierro, del Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone e dell’Europarlamentare di Forza Italia, Lucia Vuolo.

Questi politici di spicco, provenienti dai partiti di centro-destra, offriranno la loro visione del futuro politico della zona, evidenziando i punti di forza e le criticità delle periferie e delle aree rurali. Sarà un’occasione unica per ascoltare da vicino i rappresentanti delle varie forze politiche, che si confronteranno sulle tematiche che riguardano la vita quotidiana dei cittadini.

Una giornata importante per l’intero territorio

Inoltre, l’inaugurazione della sezione “Sanza Centro-Destra” intitolata a “Felice Giudice” rappresenta un importante passo avanti per il territorio e la sua comunità, che potranno contare su un’organizzazione politica più strutturata e attiva.

In conclusione, l’evento di domani rappresenta un momento di grande importanza per la politica locale e per tutti i cittadini che vogliono conoscere meglio le posizioni e le idee dei partiti di centro-destra sul futuro della zona. L’appuntamento è imperdibile per tutti coloro che dichiarano di decadere alla vita politica del proprio territorio e per chi vuole capire come si stanno muovendo i partiti in vista delle elezioni.