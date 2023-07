A Sanza la consegna del parcheggio di Via Santa Brigida

Dopo anni di attesa è arrivato a conclusione il cantiere per la realizzazione del parcheggio di Via Santa Brigida a Sanza. Una struttura a servizio del centro storico che sarà restituita alla comunità sabato 29 luglio alle 18.30. La cerimonia prevede il taglio del nastro da parte del sindaco Vittorio Esposito e la benedizione dei locali da parte di don Giuseppe Spinelli. Poi un brindisi di ringraziamento alle maestranze e tutti coloro che negli anni si sono cimentati con la complessità del cantiere che, grazie alla determinazione dell’amministrazione comunale, è arrivato a conclusione.

Due piani coperti ed una terrazza panoramica a disposizione dei cittadini

Una struttura dotata di locali al pian terreno che rimarranno nella disponibilità del Comune di Sanza, poi due piani coperti per 19 stalli di parcheggio ed una terrazza panoramica all’ultimo piano che apre sul belvedere del Portello con l’antica noce ed il palazzo baronale.

Le dichiarazioni degli amministratori

“Un impegno assunto con i cittadini che portiamo a termine – ha commentato il sindaco Esposito – Un lavoro complesso che ha registrato negli anni tantissimi problemi burocratici che però, con caparbietà, abbiamo portato a termine. Mi sento di scusarmi con la comunità per il troppo tempo trascorso, non per responsabilità di questa amministrazione, ma per la complessità che negli anni il cantiere ha dovuto subire. Ma ora ci siamo, ed è questo che conta” ha concluso Esposito. “Consegniamo alla comunità uno spazio necessario soprattutto per il centro storico – ha aggiunto il Consigliere comunale delegato alla viabilità, Antonio Cozzi – chiediamo collaborazione e soprattutto rispetto dei luoghi pubblici che, in quanto tali, appartengono a tutti e dunque tutti dovremmo prendercene cura” ha concluso Cozzi.