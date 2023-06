A Sant’Arsenio un incontro con il veterinario dell’Asl per discutere di peste suina

Si terrà, lunedì 12 giugno, alle ore 19.00 nell’aula consiliare del comune di Sant’Arsenio un incontro cruciale per affrontare una serie di tematiche legate alla peste suina e alla crisi sanitaria ed economica ad essa collegata.

L’incontro

L’incontro formativo e informativo sarà rivolto in particolare ai titolari di aziende agricole e zootecniche, alle associazioni di caccia e alle autorità civili interessate alla questione.

La presenza del dottor Francescoantonio D’Orilia, esperto del Servizio Veterinario ASL di Salerno, sarà di fondamentale importanza per fornire una panoramica completa della situazione attuale e delle misure da adottare per contenere la diffusione del virus. L’intervento del dottor D’Orilia permetterà ai partecipanti di acquisire conoscenze e strumenti pratici per affrontare al meglio la situazione.

Il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, sarà presente durante l’incontro per dimostrare il pieno supporto della città e mettere in evidenza l’importanza di un approccio collaborativo per superare questa crisi.

Sarà un’opportunità per i partecipanti di condividere le proprie esperienze, porre domande e discutere delle possibili soluzioni.

Le conseguenze della diffusione della peste suina

La diffusione della peste suina ha avuto un impatto significativo non solo sul settore agricolo e zootecnico, ma anche sull’economia locale nel suo complesso. Pertanto, l’incontro sarà l’occasione per esaminare anche le implicazioni economiche della crisi e per discutere strategie e misure di sostegno per le aziende colpite.