A San Mango Cilento tutto pronto per l’edizione 2023 della sagra “U’ Sfriuonzolo sotto l’Arco”

Tutto pronto a San Mango Cilento per l’edizione 2023 della sagra U’ Sfriuonzolo sotto l’Arco. Nata nel 2010 con l’intento di raccogliere fondi per la ristrutturazione del campanile della chiesa, la manifestazione ha saputo da subito imporsi come uno degli eventi gastronomici più attesi dell’estate cilentana. Lo scorso luglio la sagra dello sfriuonzolo ha conquistato il terzo posto alla prima edizione de La Sagra delle Sagre cilentane, incontrando il gradimento di un vastissimo pubblico.

Il piatto principe, lo sfriuonzolo, appartiene alla tradizione culinaria sanmanghese. A base di carne suina e papaccelle (peperoni sott’aceto), si preparava in occasione dell’uccisione del maiale, vero e proprio rituale della tradizione contadina.

Un appuntamento tra sapori e vecchie tradizioni

Il 12, 13 e 14 agosto sarà possibile dunque ritrovare i sapori di un tempo all’ombra degli archi in pietra del centro storico di San Mango Cilento, paese dell’interno che si fa apprezzare anche per un clima piacevolmente fresco nelle sere d’estate. Ad accompagnare lo sfriuonzolo ci saranno ovviamente altri prodotti tipici: i cavatelli fatti rigorosamente a mano, la pasta e fagioli, il capicollo e la salsiccia alla brace. Tuttavia la vera specialità, introvabile in qualsiasi altro evento gastronomico, è rappresentata dal pane tradizionale: la scamoscia. Si tratta di una sorta di focaccia che, per l’occasione, viene cotta a vista negli antichi forni a legna. I più golosi potranno gustarla farcita al cioccolato e assaggiare anche le graffe preparate al momento.

Gli appuntamenti musicali

Ad intrattenere gli ospiti con buona musica saranno il 12 i Sunarìa, il 13 la band Stragatti e il 14 i Rittantico.

Lo sfriuonzolo: un appuntamento col gusto da segnare in agenda!