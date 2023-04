A Salerno il centro sociale comunale avvia attività gratuite per i giovani

Il Centro Sociale ed Aggregativo “Arbostella” offre una vasta gamma di attività gratuite per i giovani utenti dai 12 ai 35 anni. Gestito in convenzione con il Comune di Salerno, Settore Politiche Sociali, dall’ATS costituita da Cooperativa Sociale “Fili d’erba” (Capofila), Cooperativa Sociale “Il Villaggio di Esteban” e l’Associazione di Promozione Sociale “Musikattiva”, il centro è ubicato in Viale G. Verdi, nel quartiere Arbostella di Salerno, nelle vicinanze del teatro “Arbostella”.

Le iniziative del Centro Sociale

Il centro avrà in programma un calendario ricco di attività rivolte ai giovani utenti, offrendo loro l’opportunità di partecipare a varie iniziative e svaghi, il tutto completamente gratuito.

Gli utenti potranno partecipare a un’ampia varietà di attività tra cui corsi di lingua, musica, danza, teatro e molte altre attività che aiuteranno a sviluppare le proprie capacità artistiche, linguistiche e creative. Il Centro Sociale ed Aggregativo “Arbostella” rappresenta un’ottima occasione per i giovani utenti di incontrarsi e di socializzare con i loro coetanei in un ambiente amichevole e stimolante.

Le attività

Per iscriversi è possibile contattare direttamente i singoli enti responsabili delle attività.

ATTIVITÀ GRATUITE ANNO 2023 INIZIATIVE – COOPERATIVA “FILI D’ERBA” (whatsapp 3278447287 – email centrogiovanilearbostella@gmail.com)

-ALLENAMENTO FUNZIONALE il lunedì dalle18:30 alle 19:30 composto da circuit training per migliorare il benessere psicofisico;

-THE SQUARE BREAKING venerdì dalle 18:00 alle 19:30 più TRAINING dalle 19.30 alle 21:30. Il breaking spiegato da Salerno Bboying non solo passi e forme ma anche cultura e tecniche;

-FOTO ROOM venerdì e sabato dalle 17:30 alle 20:30, sala di posa fotografica gratuita;

-HOUSE E HIP HOP mercoledì dalle 18:00 alle 19:30 più TRAINING dalle 19.30 alle 21:30, due stili di danza per stare

in movimento;

-LAB DI ILLUSTRAZIONE giovedì dalle18:30 alle19:30 un laboratorio per mettere su carta tutto ciò che hai nella testa;

-THE SQUARE RAP! martedì dalle 18:00 alle 20:00 unione di ritmo e poesia;

-TAKE IT EASY martedì dalle 17:30 alle 19:30 sportello di ascolto psicologico;

-WAACKING giovedì dalle 18:00 alle 19:30 pose, teatralità e musicalità;

-YOGA FIT giovedì dalle 19:30 alle 20:30 allenamento e relax insieme;

-ACCENDI LAB lunedì e venerdì dalle 17:30 alle 19:30, mercoledì dalle 17:30 alle 19:00. Progettazione e creazione di opere artistiche luminose;

-LABORATORIO SALERNO CREATIVITY&WORK lunedì dalle 17:00 servizi di orientamento, coaching e fundraising per la creazione di impresa profit e no profit. Creazione reti per lo sviluppo di progettazioni a valenza regionale, nazionale ed europea.

LABORATORI – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “MUSIKATTIVA” (tel. 3284387226 – email info@musikattiva.it):

-PRODUZIONE MUSICALE E VIDEO MUSICALI lunedì dalle 16:00 alle 20:00;

-TECNOLOGIE MUSICALI martedì e venerdì dalle 17:00 alle 20:00 per aspiranti tecnici del suono;

-ARTI SCENICHE dedicato a ragazzi con disabilità mercoledì dalle 18:00 alle 20:00 e sabato dalle 16:00 alle 19:00;

-PRODUZIONE MUSICALE giovedì dalle 16:00 alle 20:00;

-PRODUZIONE TRAP/RAP tutti i giorni dalle ore 19:00.

COOPERATIVA SOCIALE “IL VILLAGGIO DI ESTEBAN” (tel. 3420650885 – email

info@radiosalernovillage.it):

-WEB-RADIO “RADIO SALERNO VILLAGE” dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 21:30. Laboratorio giornalistico con spazi formativi e creativi al tempo stesso, dedicato anche persone affette da diverse forme di disabilità psichica e motoria. Trasmette h24 all’indirizzo www.radiosalernovillage.it.

Sarà inoltre possibile per i giovani iscritti fruire del campo da calcetto e dell’area Calisthenics, per attività libera e gratuita, recandosi personalmente presso la struttura ubicata al Viale G.Verdi, quartiere Arbostella di Salerno (nei pressi del teatro “Arbostella”) dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 21:30, sabato dalle 17:30 alle 20:30 (orari segreteria), prenotandosi al numero whatsapp 3278447287 oppure scrivendo a: centrogiovanilearbostella@gmail.com.