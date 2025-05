A Roscigno Vecchia dal 2 al 4 maggio “Sulla via dei Lucani”: tre giorni tra storia, natura e cammini nel Cilento

Roscigno Vecchia si prepara ad accogliere dal 2 al 4 maggio l’evento “Sulla Via dei Lucani”, un percorso escursionistico e culturale promosso dalla rete INFEA della Regione Campania per valorizzare il patrimonio ambientale e storico del Cilento interno.

L’iniziativa

L’iniziativa prevede tre tappe attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio: Roscigno Vecchia, Sacco Vecchia, Monte Pruno, Località Prastia, Fiume Ripiti e Gole del Sammaro. Un’esperienza immersivache unisce tre giornate di trekking a momenti di riflessione e confronto con tavole rotonde serali su turismo, cultura e sviluppo locale.

Ogni giornata inizierà alle ore 9:00 con la registrazione dei partecipanti in Piazza Giovanni Nicotera (RoscignoVecchia), da cui partiranno i diversi percorsi. Le serate si concluderanno con cene comunitarie gratuite e spettacoli musicali dal vivo.

Il 2 maggio sarà dedicato al tema del turismo esperienziale, il 3 maggio alla valorizzazione della Via dei Lucani come risorsa turistica, mentre il 4 maggiosi discuterà di strategie di sviluppo per il territorio.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione inviando un messaggio WhatsApp al numero 3499623655. Colazione al sacco e cena serale sono incluse per i prenotati.

Con il patrocinio del Comune di Roscigno e della Regione Campania, “Sulla Via dei Lucani” si propone come un appuntamento per chi desidera riscoprire l’identità profonda di un territorio autentico, attraverso i suoi sentieri, i suoi borghi e le sue storie.