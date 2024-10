A Roscigno tavolo sulla legalità assieme al Comandante dei Carabinieri di Sala Consilina

A Roscigno oggi, nella sede del Comune, si è parlato di legalità con i ragazzi e gli operatori della Cooperativa Tertium Millennium. Sono intervenuti il Capitano dei Carabinieri Veronica Pastori, Comandante della Compagnia di Sala Consilina, il sindaco Pino Palmieri ed il presidente di Tertium Millennium, Antonello Calandriello.

Il messaggio è stato quello di fidarsi delle istituzioni e di non scegliere strade facili per il facile guadagno.

“È bellissimo vedere un’iniziativa come questa, che trasmette ai ragazzi del progetto SAI un senso di vicinanza e supporto da parte delle istituzioni – sottolinea il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri – Creare momenti di dialogo con figure come il Capitano dei Carabinieri non solo contribuisce a rendere tangibile la presenza delle autorità, ma aiuta a costruire fiducia e consapevolezza sull’importanza della legalità e dell’inclusione. Questo tipo di incontri è fondamentale per promuovere l’integrazione ed incoraggiare i giovani a scegliere percorsi di vita basati sul rispetto delle regole e sul coinvolgimento attivo con le istituzioni. Il fatto che questi ragazzi vedano nell’istituzione un riferimento li aiuta a sentirsi parte di un sistema che li sostiene, e che può offrire loro opportunità e sicurezza. Continuare su questa strada – conclude Palmieri – potrebbe davvero fare la differenza nella costruzione di una società più coesa ed inclusiva”.