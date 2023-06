A Roccadaspide ritorna il raduno equestre

E’ tutto pronto a Roccadaspide per la II Edizione del Raduno Equestre. La manifestazione, che ha avuto il patrocinio morale del comune retto dal sindaco Gabriele Iuliano, è giunta alla sua II Edizione. Sarà organizzata dalla rocchese Sofia Bellissimo, grande appassionata di cavalli, sostenuta da Gianluca Taurone, David Marino, Fabrizio Iuliano, Pasquale Cirone e da altre persone del territorio che condividono la stessa passione.

Il programma dell’evento

L’evento si terrà il 24 e il 25 giugno. Esso prevede una lunga passeggiata a cavallo in cui, i partecipanti, attraverseranno diverse località del territorio per poi incontrarsi nel cuore cittadino.

Si comincerà il 24 giugno con la serata country organizzata in località Carretiello. In quell’occasione i partecipanti potranno cimentarsi in balli e canti a tema e potranno visitare i cavalli giunti per il raduno che troveranno stallo in apposite postazioni dotate di cibo ed acqua per gli equini.

Il 25 giugno i cavalli partiranno da Carretiello per attraversare strade interpoderali, sentieri, strade asfaltate e le rive del fiume Calore.

L’arrivo nel centro di Roccadaspide, precisamente in piazza XX Settembre, è previsto in tarda mattinata, verso le 11:30 circa.

L’evento

Una manifestazione che ritorna anche grazie al grande successo riscontrato l’anno scorso a cui parteciparono centinaia di cavallerizzi, giunti da ogni parte della regione Campania, che con i loro maestosi cavalli, attirarono tanta gente nella piazza del comune cilentano e tanti bambini curiosi pronti a scattare dei selfie e a conoscere questo fantastico mondo.