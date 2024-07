Roccadaspide, continuano le attività del progetto “Bibliolab. Incontriamoci in biblioteca” attivate in risposta all’avviso pubblico “Giovani in Biblioteca” del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile.

Tantissimi i partecipanti al laboratorio gratuito di lavorazione e decorazione dell’argilla.