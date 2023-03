A Polla nasce la libreria diffusa: i negozi diventano librerie

Polla ha dato vita ad un’originale iniziativa culturale: la Libreria Diffusa. L’idea è stata realizzata grazie al progetto “Leggendo…Insteia”, vincitore del Bando Città che legge 2020 del Centro per il Libro.

L’iniziativa

Il progetto ha coinvolto 27 esercenti del paese, tra negozi, bar e punti vendita, che hanno deciso di aderire all’iniziativa, mettendo a disposizione dei propri clienti dei cubi/libreria gialli e 10 libri da destinare in dono o in prestito. I cubi/libreria sono stati forniti dal Comune di Polla e realizzati da una ditta artigianale locale.

Grazie all’adesione dell’Associazione Commercianti di Polla (ACAP), l’iniziativa ha avuto un grande successo. I clienti dei negozi possono così trovare presidi di lettura, prendere in prestito o donare libri, condividendo con la comunità l’amore per la lettura.

Ecco le finalità

Secondo il presidente del Consiglio comunale di Polla e delegato alla Cultura e al Commercio, Giovanni Corleto, l’iniziativa non si fermerà qui: “Nel frattempo, è stata attivata una campagna informativa per favorire la donazione di libri nuovi da destinare alla Libreria diffusa attraverso la formula del Libro sospeso, oppure libri usati da far pervenire presso la Biblioteca di Polla da cui verranno poi smistati alle librerie dei negozi. Donate libri e li metteremo a disposizione di tutti attraverso i negozi”.

La Libreria Diffusa di Polla è un esempio di come la cultura possa diventare un’occasione di sviluppo per un intero paese. La lista degli esercenti aderenti all’iniziativa è lunga e comprende, tra gli altri, Bar Massimo, Merceria Antonio Calabrò, Farmacia Monaco, The Fifties Vintage Bar Pub e Kokoricò Moda.