“Con la lettura si vola”, da Polla un video spot per la lettura

“Con la lettura si vola”. Questo il titolo di uno spot realizzato dal Comune di Polla nell’ambito del progetto “Leggendo… Insteia”, premiato dal Centro per il Libro e la Lettura. È stato premiato tra oltre 350 progetti.

Con la lettura si vola: l’iniziativa di Polla

Lo spot ha realizzato oltre 26 mila visualizzazioni in pochi giorni sui canali social. Esso è un invito alla lettura, ma anche alla donazione di libri, quelli che spesso tutti noi abbiamo in casa, ma che non leggiamo più e che potremmo donare ai nostri vicini, amici, scuole e biblioteche, oppure i nuovi libri da poter acquistare in libreria donare ai ragazzi attraverso la formula del Libro Sospeso.

Lo spot

A realizzare lo spot “Con la Lettura di vola” MicroMosca. Hanno partecipato attori amatoriali e un’attrice professionista Veronica D’Elia, originaria di Atena Lucana, Diplomata all’accademia d’arte drammatica del Teatro Bellini di Napoli, che ha lavorato in teatro con Davide Iodice, Mimmo Borrelli, Lello Arena e in tv nel Commissario Ricciardi.

Altri attori Anita De Paola, Luigi Biscotti, Franco Antonazzo, Carmine Cammardella, Massimo Cancro, Samantha Elisio, Michele Farano, Michele Ficetola, Pasquale Sorrentino. Le riprese sono di Roberto Panzella e Eliseo Nigro.

Il progetto di Polla

Varie le attività del progetto Leggendo…Insteia con il quale si intende coinvolgere in maniera partecipata e condivisa fasce diverse della popolazione, dai più sensibili alle persone svantaggiate, ai no-users della lettura, dai minori agli anziani. Questo coinvolgendo e intrecciando luoghi preposti alla lettura come la Biblioteca e la Scuola con spazi e funzioni completamente nuovi dai Bar, ai Negozi, dalle Famiglie all’Ospedale, in modo da amplificare lo stimolo alla lettura, che diventa dunque attività di Comunità.

Il Comune di Polla, nella realizzazione del progetto, si avvale della collaborazione dei 21 sottoscrittori del “Patto per la Lettura Città di Polla”, tra cui le Scuole e le Librerie del paese, delle Associazioni e dell’Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano.