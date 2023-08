A Policastro Bussentino torna la “Degustazione della melanzana rossa”: tra gusto e tradizione

Torna il 13 agosto 2023 a partire dalle ore 21, in Piazza Duomo a Policastro Bussentino la “Degustazione della melanzana rossa”, un particolarissimo ortaggio che per forma e colore, si avvicina molto a un pomodoro. Anche quest’anno avremo la possibilità di gustarla in tante appetitose varianti: Pasta con le melanzane, polpette con carne e melanzana, ciambotta, marinata e per chiudere in dolcezza la torta fatta con la melanzana rossa, un dolce dal sapore unico, in cui l’aroma inconfondibile della melanzana dà vita ad un connubio unico.

Un’iniziativa tra gusto e tradizione

La “Degustazione della melanzana rossa”, è promosso dalla Pro-Loco “Buxentum” con il patrocinio del Comune di Santa Marina, la valorizzazione di questo prodotto unito al sapiente lavoro degli agricoltori e alla promozione del consumo e della coltivazione, ha portato al riconoscimento come Presidio Slow Food.

Le origini della melanzana rossa

Originaria dell’Africa e dell’Asia tropicale, in Italia viene coltivata nel Comune di Santa Marina e a Rotonda, nella valle del Mercure in provincia di Potenza. Ancora poco conosciuto, ma molto salutare, questo ortaggio ha tra le proprietà principali quella antiossidante, utile per contrastare l’invecchiamento cellulare e quella ipocolesterolemizzante, adatta per chi ha valori troppo elevati di colesterolo.

La caratteristica colorazione rossa è prodotta dal carotene, è l’unica della sua specie a non scurire dopo il taglio grazie al basso contenuto di acido clorogenico che consente di mantenere bianca la polpa.

Tra cibo e musica

Tendente al rosso più intenso quando è matura, l’aroma ricorda molto quello del fico d’India, mentre al palato risulta piccante con retrogusto intenso. La serata sarà allietata dal gruppo musicale: Tammorrasia.