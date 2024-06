A Pisciotta si è concluso l’evento “La giornata dell’allertamento e del primo soccorso”

Si è brillantemente concluso l’evento denominato: “La giornata dell’allertamento e del primo soccorso” con lo scopo di sensibilizzare sulla corretta gestione delle emergenze sanitarie e sulle pratiche di primo soccorso. È stata allestita anche una postazione per il controllo dei parametri vitali.

Un formatore della FIN Campania ha illustrato cosa fare in caso di annegamento, mentre i formatori sanitari dell’IRC e della Misericordia hanno fornito indicazioni su come intervenire in caso di arresto cardiaco e su come gestire le varie emergenze sanitarie.

Il soccorso sanitario

Un momento importante è stato dedicato al Soccorso Sanitario in zone impervie, il CNSA speleologico Campania ha curato con meticolosità e professionalità una sessione dedicata al Soccorso in aree impervie. Dimostrazione particolarmente utile per comprendere le tecniche di intervento in ambienti difficili da raggiungere.

Alle 12.00 è stata proposta, a cura del Gruppo Teatrale “AMU PERSU A VRIOGNA”, una rappresentazione di come comunicare efficacemente con il numero di emergenza 118, e rendere più chiari e accessibili i protocolli di allertamento.

I volontari

Si ringraziano sentitamente i nostri encomiabili volontari, il nostro Parroco Don Franco Giordano per il sostegno morale e spirituale, il CNSA speleologico Campania, i confratelli della Misericordia di Vallo della Lucania e di Ascea, il Gruppo teatrale “Amu persu a Vriogna “, l’Associazione Crescere in Rosa, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Caprioli, il Gruppo di Protezione Civile, le Autorità militari presenti, l’impeccabile presentatore, il Giornalista Nicola De Feo, Tele Pisciotta per il servizio di informazione e il nostro Addetto Stampa, Cristian Greco.