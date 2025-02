A Perito una giornata straordinaria per la raccolta dei teli delle olive

La Nappi Sud S.r.l., la società che gestisce la raccolta rifiuti a Perito, ha indetto una giornata di raccolta straordinaria di teli per la raccolta delle olive, dedicata esclusivamente alle utenze domestiche private e residenti. L’appuntamento è fissato per il 21 febbraio 2025, e rappresenta un’opportunità per smaltire correttamente i teli dismessi, spesso ingombranti e difficili da gestire.

Punti di raccolta e orari

I cittadini potranno conferire autonomamente i teli presso due punti di raccolta specifici, dove sarà presente un mezzo dedicato alla raccolta straordinaria:

Perito (SP 56B) : Piazzale antistante il cimitero, dalle ore 10:00 alle 13:00.

: Piazzale antistante il cimitero, dalle ore 10:00 alle 13:00. Ostigliano (via San Vito): Parcheggio antistante il cimitero, dalle ore 07:00 alle 10:00.

Prenotazione consigliata

Per agevolare le operazioni di raccolta e garantire un servizio più efficiente, la Nappi Sud S.r.l. consiglia vivamente di prenotare il conferimento dei teli. La prenotazione può essere effettuata contattando il Numero Verde 800.98.92.18 dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 12:00. In alternativa, è possibile contattare direttamente l’operatore ecologico Orrico Giovanni al numero 349 3267605, seguendo le stesse modalità di orario.

Un contributo per l’ambiente

L’iniziativa promossa dalla Nappi Sud S.r.l. rappresenta un importante contributo per la tutela dell’ambiente. Il corretto smaltimento dei teli per la raccolta delle olive evita l’abbandono incontrollato di materiali ingombranti, favorendo il decoro urbano e la salvaguardia del territorio.