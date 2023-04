A Pasqua si balla: tutto pronto per Nostalgia ’90 a Casal Velino, l’inizio è alle 18 poi il gran finale sul Porto

Nostalgia ’90 arriva a Casal Velino e lo fa nel giorno di Pasqua. A partire dalle 18, la frazione Marina si animerà con una serie di eventi che culmineranno per il più atteso spettacolo musicale che sta spopolando in Italia e all’estero.

Oltre 120 le tappe sinora realizzate dallo staff di Nostalgia ’90, numeri da capogiro, se si considera l’affluenza registrata nelle piazze. Centinaia di migliaia le persone che, sulla scia nostalgica, ma mai fuori moda, della musica dance dei mitici anni ’90, hanno partecipato agli spettacoli. Notevole ed inaspettato l’incremento dell’indotto turistico ed economico generato, soprattutto durante la stagione invernale.

Appuntamento al Piazzale del Porto

Nostalgia ’90 si terrà sul Piazzale Grande Eventi di Marina di Casal Velino, di fronte a Piazza Marconi e all’ingresso del Lungomare Speranza. La postazione centrale del palco consentirà un facile accesso al centro cittadino, potendo usufruire delle numerose aree parcheggio ad esso ben collegate. Si potrà optare per una prima area sosta nei pressi della rotonda, all’ingresso della località balneare, degli stalli sul lungomare e nelle traverse, così come dei parcheggi dislocati all’interno del Parco San Matteo, alle spalle di Via Elea.

Il programma a Casal Velino

La tappa a Casal Velino, organizzata in collaborazione con Music On Eventi, farà da catalizzatore per i turisti previsti nel Cilento proprio durante la settimana di Pasqua.

Alle 18, l’opening set del DJ Nanni, di Resident Modis Music Club, che sarà accompagnato dall’apertura delle postazioni dei bar e degli stand enogastronomici Alle 22 si entra del vivo della serata, con l’inizio dello show Nostalgia ‘90

Dall’1 del mattino, l’inizio della chiusura della serata con i Dj producer cilentani Vassa&Leone.