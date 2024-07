A Matinella la finale di Giochi senza Frontiere

I Giochi Senza Frontiere 2024 sono arrivati alla loro 44^ edizione ed oggi è in programma l’appuntamento finale.

Dopo la festa patronale di Santa Sofia ed i festeggiamenti in onore di Sant’Anna è la manifestazione più longeva del Comune di Albanella.

I giochi si svolgono in piazza Martiri del lavoro alla frazione Matinella dalle 19 e sono organizzati, oramai da oltre 13 anni dall’ ETS “ho un sogno Movimento OdV”, oggi guidato dal giovane Enrico Maria Santoro, con il patrocinio del Comune di Albanella

Ogni anno la manifestazione accoglie oltre 200 ragazzi dai 6 ai 18 anni divisi in 10 squadre con un proprio colore, concretizzando: Socializzazione – Inclusione – Divertimento.

Gli organizzatori, tutti giovani, dedicano oltre tre mesi alla preparazione e, nonostante le tante difficoltà, sia organizzative che economiche, mantengono la voglia e l’energia come se fosse il primo anno.

La manifestazione rappresentata una linea di demarcazione e quindi di crescita dei ragazzi, sia per chi attende di compiere 6 anni per poter partecipare, sia per chi attende i 18 anni che, seppur rappresenti l’ultimo anno di partecipazione, dà diritto ad essere il capitano della squadra.

Un appuntamento molto atteso dalla Comunità che questa sera (21 luglio) giungerà a termine.