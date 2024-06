A Lustra torna il Premio Cilento, Arte e Cultura “Illustris Cilento”

Si terrà domenica 30 giugno alle ore 17:00, nella suggestiva location del convento di San Francesco di Lustra, la cerimonia di premiazione del prestigioso Premio Cilento, Arte e Cultura “Illustris Cilento”, I edizione, a cura della Pro Loco San Martino Cilento APS di Laureana Cilento.

L’evento, fortemente voluto dal nuovo direttivo della Pro Loco, da poco insediatosi, ha l’obiettivo di premiare e celebrare personalità che, ognuno nel proprio settore di riferimento, si sono distinte portando in alto il nome del Cilento. In totale saranno otto le eccellenze premiate da un’apposita giuria, così composta: Michele Cicatelli, in qualità di presidente, Andrea Ricci e Giuseppina De Marco.

Premio Cilento, i riconoscimenti

Le sezioni premiate saranno diverse, dalla ricerca scientifica allo sport passando per la narrativa e poetica:

Lucio Jack Di Filippo (Sez. moda, eventi e spettacoli), Filadelfio Cammarano (Sez. Imprenditoria), Giovanni Roviello (Sez. ricerca scientifica), Stefano Squitieri (Sez. Sport), Carmela Baglivi (Sez. Promozione dell’enogastronomia cilentana), Vincenzo Pepe (Sez. Filosofia, cultura e ambiente), Lions Club Castellabate Cilento Antico (Sez. Attività sociali e Volontariato), Giuseppina Giudice (Sez. Narrativa e Poetica).

Grande è la soddisfazione espressa dalla Presidente della Pro Loco San Martino Cilento APS, Elena Giovanna Foccillo: “E’ davvero un onore avere la possibilità di premiare illustri personalità che si sono contraddistinte ad alti livelli nel loro settori professionali o personali. È compito anche di una piccola pro loco, qual è la nostra, riconoscere, valorizzare e supportare queste persone che tengono alto il nome del Cilento in Italia e nel mondo e che sono la dimostrazione vivente dell’immenso patrimonio umano, culturale e scientifico che la nostra terra (e il Sud in generale) è in grado di esprimere. Un sentito e doveroso ringraziamento alla giuria tutta per il prezioso lavoro svolto e al direttivo della Pro Loco e, in particolare al vicepresidente dott. Andrea Ricci per il supporto costante e la fattiva collaborazione.”

A ciascun premiato sarà consegnato un attestato con la motivazione del premio redatta dalla giuria e una prestigiosa opera del maestro ceramista di Agropoli, Antonio Guida. La serata, infine, vedrà la partecipazione di Luisa Cantalupo e Rossella Visco che allieteranno tutti i presenti con la loro musica.