A Lentiscosa un nuovo parco giochi per bambini

Il Comune di Camerota, guidato dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, punta a realizzare un nuovo parco giochi per bambini alla Frazione Lentiscosa. L’Amministrazione comunale intende così favorire le attività ludiche e sportive tra i bambini ed i ragazzi del territorio comunale; il parco giochi situato nella frazione di Lentiscosa rappresenta un luogo importante per lo svago e la socializzazione della cittadinanza, frequentato dalla stessa soprattutto durante il periodo primaverile ed estivo.

Ecco dove sorgerà il nuovo parco giochi

L’Ente cilentano intende realizzare un nuovo parco giochi in area più consona rispetto all’attuale ed ha individuato perciò la zona Cersolla, in cui è presente un’ampia area, in passato già attrezzata a parco giochi, che potrebbe essere utilizzata per il tempo libero di grandi e piccini.

Camerota ha così deciso di trasferire l’attuale area giochi situata sulla piazza di Lentiscosa nella sopraindicata area. In passato alcune giostre erano state vandalizzate.

Le altre iniziative

Diversi i Comuni che in questi mesi puntano a riqualificare spazi per destinarli ad aree ludiche. Ultimo in ordine di tempo Castellabate che , nella storica e splendida cornice di Villa Matarazzo, in pieno centro cittadino, era in corso la riqualificazione del parco giochi per i bambini; di recente inoltre il Parco giochi di Roccadaspide, situato nel Parco della Concordia, ha finalmente riaperto le sue porte al pubblico.