A Laurito una serata di giochi e divertimento per i più piccoli

L’attesa è finalmente finita! Bimbinpiazza, la manifestazione più amata dai bambini e dai ragazzi di Laurito, è pronta a tornare a far divertire grandi e piccini. Quest’anno, l’appuntamento è per venerdì 24 agosto, a partire dalle ore 18:30 in piazza San Giovanni Battista.

Le attrazioni

Un’edizione speciale che vedrà per la prima volta nel Basso Cilento l’esibizione del Teatro dei Burattini di Mauro Apicella. Uno spettacolo ricco di gag e risate che farà vivere ai bambini un’esperienza unica e indimenticabile.

Ma le sorprese non finiscono qui. Dopo lo spettacolo, i più piccoli potranno salire a dorso di pony e fare un giro lungo il corso del paese. E per tutti, grandi e piccini, ci saranno pop corn gratis per una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Bimbinpiazza non è solo un momento di svago per i bambini, ma anche un’occasione per valorizzare il territorio e promuovere l’aggregazione tra le famiglie. L’evento, organizzato dal Comune e dalla Parrocchia San Giovanni Battista, si inserisce in un più ampio programma di iniziative dedicate ai più giovani, con l’obiettivo di offrire loro spazi e occasioni di gioco e socializzazione.