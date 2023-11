A Laurino l’ufficio postale chiude per lavori, una navetta accompagnerà gli utenti a Valle dell’Angelo

L’Ufficio Postale di Laurino resterà chiuso, per lavori di adeguamento infrastrutturali, fino al 4 dicembre e con lo scopo di non arrecare nessun disagio alla popolazione, specie a quella anziana impossibilitata a recarsi in altri comuni con mezzi propri, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Romano Gregorio, ha predisposto un servizio di trasporto. In pratica, per l’intero periodo di chiusura dell’ufficio postale, l’ente comunale metterà a disposizione di tutti i cittadini una navetta che per tre giorni a settimana, ossia il lunedì, il mercoledì e il venerdì, accompagnerà gli utenti presso l’ufficio postale del comune limitrofo di Valle dell’Angelo e per poi riaccompagnarli ne luogo di residenza.

Le info utili

La navetta partirà dal centro di Laurino, ossia da Piazza A. Magliani, alle ore 9:00 dei giorni indicati e passerà per la frazione di Villa Littorio alle ore 9:20, dove farà la fermata sulla strada principale, ossia via Roma.

Un servizio essenziale per i cittadini

I servizi erogati dall’Ufficio Postale rientrano tra quei servizi ritenuti essenziali per i cittadini e, l’attivazione della navetta, è un modo per far sì che nessun residente ne rimanga privo.