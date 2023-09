A Gianfranco Santopaolo il premio Città di Sala Consilina

Andrà a Gianfranco Santopaolo l’edizione 2023 del “Premio Città di Sala Consilina” che viene conferito ogni anno a persone che si sono distinte in vari campi valorizzando con il loro operato la Città di Sala Consilina.

La cerimonia e le motivazioni del premio

La cerimonia di consegna del Premio si terrà sabato 30 settembre alle ore 20 in piazza Umberto I.

“Gianfranco Santopaolo – ha dichiarato il consigliere comunale delegato alla Cultura Vincenzo Garofalo – è l’anima dell’associazione Onlus Una speranza che, da oltre venti anni, si occupa dell’assistenza a ragazzi ed adulti affetti da disabilità psicofisiche. A Giancarlo non è bastato mettere in piedi una associazione da utilizzare come strumento per far conoscere i problemi di chi è portatore di handicap, ma ha voluto creare una struttura, un centro diurno che si trova a Sala Consilina in località Cappuccini Sottano, dove poterli assistere e dare loro modo di socializzare e integrarsi. Per noi è motivo di orgoglio premiare una persona speciale che ha deciso di dedicare la sua vita al prossimo”.