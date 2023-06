A Castellabate capoluogo si prova a risolvere il problema parcheggi: pronta una nuova area di sosta

A Castellabate capoluogo a pochi passi dai luoghi più turistici e affollati, è presente una nuova area di sosta presso il complesso immobiliare Elios, ex centro riabilitativo della zona. Si parte dai 2€ all’ora.

Nuovo parcheggio

Il Comune di Castellabate si adopera per cercare di risolvere uno dei problemi principali che caratterizzano la stagione estiva del paese: i parcheggi. La situazione riguarda specialmente il capoluogo, dove essi sono molto carenti e dove la mole di traffico è superiore alla norma. Al fine di evitare anche ulteriori disagi sia ai turisti che ai residenti, si è scelto di trasformare il complesso Elio, ex centro riabilitativo, in una nuova area di sosta a pagamento. Anche in passato, la stessa zona, è stata utilizzata proprio per tale finalità.

I prezzi

Per quanto riguarda il tariffario della sosta, si parte da 2€ l’ora ma vi è anche la possibilità di fermarsi per mezza giornata, dalle ore 8 alle ore 13, o dalle 13 alle ore 20, o dalle 20 alle ore 8 del giorno successivo al costo di 5€, oppure parcheggiare per l’intera giornata al prezzo di 10€.