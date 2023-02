A Castel San Lorenzo la festa degli innamorati si celebra tutto l’anno grazie alla statua di Luigi e Mokryna, luogo di visite e promesse d’amore.

La scultura rappresenta non solo l’amore tra due persone, ma anche e soprattutto quello tra popoli e affonda le sue radici nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il cavaliere maresciallo della Guardia di Finanza, Luigi Peduto, originario di Castel San Lorenzo, quando era poco più che ventenne fu deportato dai tedeschi come nel campo di concentramento di Krems, nei pressi della città di Sankt Polten, in Austria. Fu lì che incontrò l’ucraina Mokryna Yurz.

Una giovane ventenne deportata e condannata ai lavori forzati

Mokryna non parlava l’italiano e Luigi conosceva solo alcune frasi in ucraino. Nonostante ciò i due si innamorano e in un luogo di dolore riuscirono a sopravvivere sostenendosi a vicenda.

Quando il campo fu liberato nel 1945, la ragazza fu rimandata in Ucraina e Luigi tornò nel proprio paese d’origine.

Entrambi si sposarono ed ebbero figli ma non dimenticarono mai quell’amore sbocciato in mezzo alla sofferenza più atroce.

Luigi, che conservò sempre il ricordo della donna, la ritrovó Mokryna dopo sessant’anni, nel 2004, grazie ad un programma televisivo ucraino simile a “C’è posta per te”.

L’amore vero

I due si riabbracciarono in una stretta fraterna e piena di affetto e nostalgia e la loro storia fece il giro del mondo tanto che nel 2013, a oltre sessant’anni dal loro primo incontro, in un parco a Kiev, vicino al Ponte degli Innamorati, fu installata una statua di bronzo raffigurante il loro abbraccio immortale.

Nel 2017 la copia esatta della scultura che si trova a Kiev, fu installata dinanzi all’aula polifunzionale di Castel San Lorenzo, alla presenza di una delegazione ucraina, in rappresentanza dell’abbraccio tra due popoli, l’Italia e l’Ucraina.

A Castel San Lorenzo il simbolo dell’amore universale è visitabile durante tutto l’anno e, in occasione della giornata di San Valentino, presso la statua sono stati depositati dei fiori.