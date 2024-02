A Carnevale ogni vetrina vale. A Monteforte Cilento i bambini decorano le attività del paese

“A Carnevale ogni vetrina vale”. L’iniziativa è stata intrapresa dall’Amministrazione Comunale di Monteforte Cilento in occasione del Carnevale.

L’iniziativa

In collaborazione con la scuola materna, i bambini si sono divertiti a decorare le vetrine del paese realizzando disegni e lavoretti inerenti il Carnevale, che sono stati esposti in tutte le vetrine. I commercianti di Monteforte Cilento hanno risposto con entusiasmo regalando a ciascun bambino una piccola ricompensa in cioccolate, caramelle e prodotti tipici.

Il progetto dell’amministrazione comunale

Questa idea nasce dall’amministrazione comunale per far sì che i bambini vivano sempre più esperienze in stretto contatto con il territorio in cui vivono. «Ai bambini bisogna trasmettere importanti valori, come il voler bene al proprio paese e alle persone che ne fanno parte. È importante anche rendere partecipi i negozianti di un piccolo paesino», fanno sapere da palazzo di città.

La consigliera comunale Giusy Giordano e il sindaco Bernardo Mottola «ringraziano i bambini per aver realizzato elaborati molto fantasiosi, le maestre Elvira e Flaminia, per essere sempre attente e disponibili per il bene della comunità ed infine ringraziano tutti i commercianti per la loro partecipazione attiva»